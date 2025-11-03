Le Centre des opérations d’urgence du ministère libanais de la Santé a annoncé lundi « qu’un Libanais a été tué et sept autres blessés lors d’une frappe aérienne israélienne sur la route de Doueir al-Sharqiya, dans le district de Nabatieh, au Sud-Liban ».

Le maire de Doueir a déclaré à: « Notre message à l’État libanais est clair : il doit prendre des mesures sérieuses après un an d’attaques. »

Par ailleurs, le Centre des opérations a également signalé « qu’un drone israélien avait ciblé la ville d’Aita al-Shaab, dans le district de Bint Jbeil, causant la mort d’un Libanais ».

L’occupation israélienne poursuit ses violations de l’accord de cessez-le-feu, notamment dans les villes frontalières avec la Palestine occupée, qui subissent des bombardements et des incursions incessantes. Elle a également mené des attaques dans la vallée de la Bekaa et, auparavant, dans la banlieue sud de Beyrouth.

Source: Médias