Le 11 août, Tucker Carlson, figure influente et personnalité d’extrême droite américaine, a diffusé un épisode inhabituel de son podcast hebdomadaire, « The Tucker Carlson Show ».

Dans cet épisode, Carlson recevait Mère Agapia Stephanopoulos, une religieuse orthodoxe américaine d’origine grecque. Elle est la fille du prêtre orthodoxe grec Robert J. Stephanopoulos, une figure emblématique de l’Église orthodoxe grecque aux États-Unis. Agapia est ensuite devenue religieuse dans l’Église orthodoxe russe (hors de Russie).

Une religieuse américaine parmi les Palestiniens

En 1996, mère Agapia s’installa dans les territoires palestiniens occupés et s’investit pleinement dans la cause palestinienne. Pendant de nombreuses années, elle défendit la communauté chrétienne palestinienne, s’efforçant de sensibiliser l’opinion internationale au sort tragique des chrétiens des territoires occupés, victimes du régime sioniste. Leur liberté de mouvement était restreinte, leurs terres et leurs biens confisqués, et l’accès à leurs lieux saints ainsi que la pratique de leurs rites et rituels religieux leur étaient interdits.

En 2005, mère Agapia adressa une lettre véhémente aux membres du Congrès américain, expliquant comment la politique israélienne avait de facto coupé Jérusalem-Est du reste de la Cisjordanie. Elle prédit que la survie culturelle et économique des chrétiens et des musulmans ne serait plus qu’une question de temps. La religieuse affirmait que les murs de béton israéliens, hauts de neuf mètres, avaient « anéanti les communautés chrétiennes » et, dans sa lettre, elle critiquait la politique américaine, qu’elle jugeait « manipulée par la propagande israélienne ».

Les chrétiens palestiniens persécutés par « Israël »

Dans son interview avec Tucker Carlson, qui a eu un large écho dans le monde occidental et suscité de vives critiques de la part des partisans d’Israël, la religieuse digne et à la voix calme s’est exprimée d’un point de vue relativement nouveau pour le public chrétien occidental fervent : un point de vue purement religieux. Agapia a déclaré aux chrétiens américains fervents que leur soutien à Israël signifiait non seulement soutenir les pratiques coloniales sionistes contre les musulmans en Palestine, mais aussi cautionner « une puissance occupante hostile aux chrétiens et qui les opprime ».

La religieuse, forte de sa longue expérience de vie dans la région, a expliqué comment les chrétiens palestiniens partagent les tragédies infligées par l’occupation avec les musulmans. Elle a souligné que les chrétiens palestiniens rencontrent des obstacles considérables, même lorsqu’ils souhaitent simplement se rendre dans des lieux saints chrétiens ou voir un proche dans les environs.

Elle a relaté des témoignages personnels de religieux chrétiens malades qui se sont vu refuser par les autorités d’occupation israélienne l’autorisation de se rendre à l’hôpital pour des examens et des soins. La religieuse a également évoqué la diminution du nombre de chrétiens dans le pays depuis la création de l’État d’occupation israélien en 1948, en raison de ces pratiques discriminatoires systématiques.

La religieuse a aussi exprimé ouvertement sa position sur ce qu’elle a qualifié être de « régime d’apartheid » instauré par l’État d’occupation israélien dans les territoires occupés.

La religieuse chrétienne qui défend la résistance

Son audace l’a conduite à défendre, de manière implicite, la résistance palestinienne, affirmant que ce qui se passe dans les territoires occupés n’est pas du « terrorisme islamique », comme certains aux États-Unis le qualifient, insistant que les communautés chrétiennes des pays occidentaux devraient cesser de le percevoir comme un conflit entre l’islam et le judaïsme.

Mère Agapia a dénoncé la réalité de la vie à Gaza, la décrivant comme une prison à ciel ouvert depuis vingt ans. Elle a expliqué que le blocus israélien empêche les Gazaouis de développer leur société économiquement, et que même ceux qui reçoivent des bourses pour étudier en Occident sont empêchés d’y accéder par la puissance occupante.

D’une voix calme, la religieuse américaine a également rappelé aux chrétiens américains que nombre d’idées reçues sur le mouvement de résistance palestinien sont absurdes. Elle a souligné que le discours dominant veut que si la résistance venait à vaincre Israël, son prochain ennemi serait le citoyen américain. Or, elle a insisté sur le fait que le Hamas, comme les autres mouvements de résistance palestiniens, n’a jamais dirigé ses armes contre un citoyen américain. Sœur Agapia a catégoriquement nié l’accusation portée contre la résistance palestinienne par les médias américains, selon lesquels elle serait animée par une idéologie « djihadiste extrémiste ». Elle a ajouté que personne en Palestine ne cherche à convertir les chrétiens par la violence, et que la principale motivation des membres du Hamas est de résister à l’occupation et de protéger leur peuple et leur terre.

« Les musulmans croient en Jésus »

La religieuse a également tenu à rappeler à ses téléspectateurs chrétiens des États-Unis que les musulmans croient en Jésus comme prophète et le vénèrent, et qu’au cours de sa vie avec les musulmans de Palestine, elle les a trouvés parmi les personnes les plus craignant Dieu au monde, ce qui, selon elle, leur permet de supporter les calamités qui les frappent, ainsi que les massacres et les déplacements de population perpétrés par l’armée d’occupation israélienne.

Les paroles simples de la religieuse ont eu un impact significatif sur les auditeurs de l’émission, comme en témoignent les nombreux commentaires écrits de citoyens américains sur l’épisode, tels que : « Je n’arrive pas à croire que j’ai vécu tout ce temps en croyant aux mensonges israéliens » et « Cet épisode sera de ceux que les groupes de pression sionistes aux États-Unis souhaiteront pouvoir enterrer loin du public », des commentaires inhabituels, surtout parmi ce segment du public.

Mais ce qui a peut-être le plus perturbé les médias pro-israéliens dans cet épisode, c’est son caractère inattendu. Leur public habituel est le citoyen américain blanc, conservateur et moyen, plutôt proche de la droite politique. Or, il découvre qu’une religieuse américaine, figure religieuse respectée portant le voile, et non pas un de ces « adolescents de gauche » qu’il méprise, lui explique que tout ce que lui raconte l’extrême droite américaine est faux, que le véritable ennemi des chrétiens en Terre sainte n’est pas les musulmans, mais bien l’État occupant qu’il soutient. Elle lui affirme même que le Mouvement de résistance islamique, le Hamas, n’est ni terroriste ni extrémiste religieux.

De plus, la personne qui a reçu la religieuse n’est pas une personnalité médiatique de gauche ou progressiste, mais un influenceur reconnu qui s’adresse aux chrétiens fervents de droite, que l’État occupant et ses partisans considèrent comme un pilier du soutien américain aux pratiques sionistes. Tucker Carlson a travaillé pour la chaîne d’extrême droite Fox News de 2016 à 2023. Pour de nombreux Américains, il incarne non seulement la droite traditionnelle, mais aussi l’extrême droite, hostile à l’immigration et aux immigrés. Il met constamment en avant sa foi chrétienne fervente, ce qui signifie que son soutien à ce discours antisioniste est perçu comme une brèche dans le discours pro-israélien dominant au sein de la droite américaine.

Le plan divin du christianisme sioniste

Ces dernières années, les chercheurs spécialistes des affaires américaines ont constaté que l’idéologie sioniste chrétienne est l’un des piliers les plus importants qui ont constamment orienté la politique américaine en faveur des intérêts israéliens, parfois même au détriment des intérêts américains.

Selon l’Encyclopædia Britannica, ces idées reposent sur la nécessité pour les chrétiens de soutenir l’État d’occupation israélien, ce soutien politique à l’État juif étant considéré comme la mise en œuvre du plan divin, qui culminera avec le second avènement du Christ. Par conséquent, défendre le territoire de l’État occupant, voire son expansion, est considéré comme une défense du plan divin pour le monde.

Les groupes religieux évangéliques qui adhèrent à ces idées exercent depuis des décennies une influence considérable sur la politique américaine et façonnent la perception des chrétiens américains. Ils exercent de fortes pressions pour promouvoir les intérêts de l’État occupant et entretiennent des liens étroits et une influence importante auprès des centres de décision américains. Ces idées sionistes chrétiennes sont devenues si influentes au sein de l’élite politique de droite américaine que ses membres n’hésitent pas à les brandir comme arguments politiques en réponse aux questions difficiles concernant l’État d’occupation israélien.

Par exemple, le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Mike Johnson, a déclaré en avril 2024 : « Je pense que la plupart des gens comprennent la nécessité de notre soutien financier à Israël. Ils se battent pour leur survie. Pour nous, croyants, la Bible nous enjoint de soutenir Israël, et nous le ferons sans aucun doute. Ils triompheront tant que nous serons à leurs côtés. »

De même, l’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré en 2019 qu’il était « possible » que Dieu ait envoyé Trump « pour sauver Israël de l’Iran ». Plus tard, en 2023, Pompeo a affirmé qu’Israël n’occupait aucun territoire palestinien et que, en tant que chrétien évangélique et se fondant sur sa lecture de la Bible, il croyait que cette terre était « la patrie légitime du peuple juif ».

Plus explicitement, le sénateur républicain Ted Cruz, du Texas, a cité le livre de la Genèse pour justifier son soutien à Israël. Lors d’un débat avec Tucker Carlson en début d’année, il a déclaré : « En tant que chrétien, j’ai été élevé à l’école du dimanche. J’ai appris de la Bible que quiconque bénit Israël sera béni de Dieu, et que quiconque maudit Israël sera maudit de Dieu. »

Lorsque Carlson l’a interpellé, lui demandant si cela signifiait que les Américains, en tant que chrétiens, avaient « l’obligation de soutenir Israël », Cruz a répondu en affirmant que le soutien à Israël reposait sur la conviction que « la plupart des gens comprennent que ce passage de la Genèse fait référence au peuple juif, le peuple élu de Dieu », selon ses propres termes.

L’argument selon lequel « la Bible nous ordonne de soutenir Israël » est devenu monnaie courante parmi les politiciens républicains de droite au sein de l’élite dirigeante américaine, afin de détourner les questions gênantes concernant la nature de l’occupation et les violations qu’elle commet. Ils justifient souvent cette position par une interprétation moderne d’un passage de la Genèse, dans l’Ancien Testament, adressé au prophète Abraham : « Ceux qui te béniront, je les bénirai, et ceux qui te maudiront, je les maudirai. »

Abraham remplacé par « Israël »

Cependant, le sionisme chrétien a manipulé cette interprétation, remplaçant Abraham par l’Israël moderne, sans aucune preuve crédible à l’appui de cette explication.

Ainsi, l’opinion dominante et traditionnelle aux États-Unis est devenue que la droite chrétienne conservatrice est nécessairement une partisane de l’État d’occupation israélien. L’opinion générale est que l’élite chrétienne conservatrice de droite oriente ses partisans vers des idées soutenant l’État occupant, les convainquant que défendre la politique de ce dernier revient à défendre les États-Unis, voire le christianisme lui-même.

Cependant, depuis le début du dernier conflit, le 7 octobre 2023, quelques voix discordantes au sein de la droite chrétienne conservatrice américaine se sont élevées contre ce discours dominant. Elles présentent une nouvelle perspective à l’opinion publique de droite, une perspective qui soutient la cause palestinienne et s’oppose à la politique de l’État occupant. Ces voix dissidentes ont rallié une part croissante de l’opinion publique chrétienne conservatrice américaine, qui commence à remettre en question le discours dominant de l’élite de droite soutenant Israël.

Nouveauté : le Christianisme antisioniste

Bien que ces voix influentes au sein de la droite affichent une opposition résolue au courant dominant, elles ont trouvé un terrain fertile, notamment auprès des jeunes chrétiens de droite. Depuis le début du second mandat de Trump, il est devenu évident que l’opinion publique américaine se retourne contre « Israël ».

Selon un rapport du Pew Research Center intitulé « Comment les Américains perçoivent Israël et la guerre israélo-palestinienne au début du second mandat de Trump », l’opinion publique américaine à l’égard de l’État occupant était déjà devenue massivement négative : plus de la moitié des adultes américains (53 %) ont une opinion négative d’Israël.

Un autre sondage, publié en octobre dernier, reflète la dégradation continue de l’image d’Israël auprès des Américains. Le pourcentage d’Américains soutenant l’intervention militaire israélienne à Gaza a chuté à son plus bas niveau depuis des décennies : 39 % estiment désormais qu’Israël est allé « trop loin » dans ses opérations militaires dans la région. Parallèlement, le pourcentage de personnes ayant une opinion négative du gouvernement israélien a atteint 59 %, un record depuis le début des sondages du Pew Research Center.

Il semble que l’implication profonde des États-Unis dans le soutien à « Israël » dans sa guerre contre la bande de Gaza, et l’adoption par l’administration américaine du discours israélien, aussi imparfait soit-il, aient aliéné une partie de l’électorat de droite ayant voté pour Trump. Ces électeurs croyaient qu’il s’attacherait à « rendre sa grandeur » aux États-Unis, comme il l’avait promis, et qu’il éloignerait le pays des guerres. Or, ils le trouvent pleinement engagé dans le conflit aux côtés d’Israël.

Ces facteurs, parmi d’autres, ont peut-être favorisé l’émergence de voix chrétiennes de droite antisionistes, qui ont gagné en influence auprès des jeunes de droite, désormais très préoccupés par la politique de leur pays. Cette politique est en effet profondément impliquée dans le soutien et la protection d’une entité étrangère dont les pratiques contredisent ouvertement toutes les valeurs chrétiennes.

Revirement de Carlson et Owens

Deux voix influentes se sont dégagées de la scène médiatique chrétienne de droite : Tucker Carlson et Candace Owens. Leur opposition à l’État occupant a eu un impact considérable sur une partie importante du public chrétien de droite.

Face à l’évolution du conflit actuel, Tucker Carlson a adopté une position différente de celle dominante au sein de la droite américaine. Il a appelé les États-Unis à une plus grande neutralité dans ce conflit au Moyen-Orient et à ne pas attiser les flammes de la guerre par leur soutien indéfectible à Israël. Depuis le début de l’été 2025, son émission privilégie les interviews de personnalités soutenant la cause palestinienne et critiquant vivement Israël, notamment celle du politologue renommé John Mearsheimer.

Par ses interventions et ses questions à ses invités, tous défenseurs de la cause palestinienne, Tucker a commencé à manifester une sympathie manifeste pour cette cause et une critique acerbe non seulement de l’État d’occupation israélien, mais aussi de la droite conservatrice américaine elle-même, et en particulier du président Donald Trump, pour sa position pro-israélienne et pour l’interprétation erronée – selon Tucker – que ferait la droite américaine des versets bibliques, la faisant passer pour un partisan du soutien à Israël quelles que soient ses actions.

Plus important encore, Tucker a commencé à soulever des questions difficiles, longtemps considérées comme taboues dans les médias américains, concernant le rôle des groupes de pression sionistes dans la prise de décision américaine et la mesure dans laquelle la droite américaine et son élite dirigeante œuvrent davantage dans l’intérêt de l’État d’occupation israélien que dans celui des États-Unis eux-mêmes.

Lors de son interview très médiatisée avec le sénateur américain d’extrême droite Ted Cruz, Tucker a interpellé son invité sur des questions religieuses et l’a mis en difficulté concernant son interprétation politique de versets de l’Ancien Testament. Il a affirmé que ces versets avaient été sortis de leur contexte et utilisés pour convaincre les chrétiens américains que soutenir l’État occupant était un devoir religieux pour chaque chrétien. Tucker s’est également efforcé, dans différentes émissions, d’expliquer à son public d’extrême droite la réalité de la persécution des chrétiens par l’État occupant en Palestine.

Il est même allé jusqu’à prétendre que Jeffrey Epstein, l’homme d’affaires condamné pour trafic sexuel d’enfants et à la tête d’un réseau de prostitution impliquant des mineures, travaillait pour le gouvernement israélien. Cette figure médiatique américaine d’extrême droite a affirmé que tout le monde à Washington était au courant, et a explicitement demandé la dénonciation de la citoyenneté américaine de tout Américain ayant servi dans l’armée d’occupation israélienne ou dans toute autre armée étrangère.

Le changement attendu

Parallèlement à Tucker, Candace Owens est une autre figure influente qui a joué un rôle important en attirant l’attention des milieux chrétiens religieux de droite sur la cause palestinienne. Candace Owens est une personnalité médiatique et une militante politique jouissant d’une grande popularité dans les milieux de droite. Elle a joué un rôle prépondérant dans le soutien médiatique à Donald Trump dès son premier mandat. Cependant, elle a adopté une position très critique à l’égard de l’État occupant israélien dès le début du conflit. Surtout, elle a fondé cette position sur sa foi chrétienne inébranlable, qui lui interdit, en tant que chrétienne pratiquante, de soutenir les actions de l’État occupant.

Dès le premier mois de la guerre israélienne contre Gaza, en octobre 2023, Candace s’est exprimée avec véhémence, commentant le bombardement par Israël de l’église orthodoxe grecque Saint-Porphyre à Gaza : « Je suis écœurée par les propagandistes qui prétendent qu’une église chrétienne n’a pas été bombardée. Des chrétiens ont été tués ; aucun chrétien ne doit rester silencieux. »

Candace a également contribué à sensibiliser l’opinion publique américaine au fait que l’antisémitisme était devenu une accusation facile à instrumentaliser par les partisans sionistes pour discréditer quiconque oserait critiquer les violations israéliennes. Elle s’est farouchement opposée à l’idée que les États-Unis « doivent » soutenir Israël. Ses critiques acerbes de l’occupation israélienne dès le début du conflit ont entraîné son licenciement du Daily Wire, suite à une querelle grandissante avec le présentateur vedette Ben Shapiro, figure médiatique importante connue pour son soutien à l’occupation israélienne.

Candace s’est ensuite concentrée sur son travail dans les médias indépendants, continuant d’exprimer ses opinions pro-palestiniennes et ses critiques de l’occupation israélienne et du rôle de l’administration américaine dans le soutien à la guerre à Gaza. Elle a insisté sur le fait que les valeurs chrétiennes sont totalement incompatibles avec le soutien aux actions israéliennes, tant dans sa propre émission que lors de ses apparitions dans des émissions internationales aux États-Unis et en Europe.

Au cours de ces interviews, Candace a durci son discours anti-israélien, ce qui a suscité des accusations croissantes d’antisémitisme. Elle est même allée jusqu’à lancer des critiques acerbes contre le président américain Trump lors d’une apparition avec le journaliste britannique Piers Morgan en juin dernier, déclarant être gênée et déçue d’avoir incité les gens à voter pour lui et critiquant la décision de lancer des frappes américaines contre l’Iran.

Les positions de Tucker Carlson, Candace Owens et d’autres personnalités mettent en lumière les divisions croissantes au sein de la droite américaine concernant Israël. Aujourd’hui, le mouvement chrétien antisioniste se distingue non seulement par une réaction émotionnelle au soutien américain inconditionnel aux actions israéliennes, mais aussi par un courant porteur d’un discours théologique indépendant qui rejette la manipulation des Écritures chrétiennes au service des intérêts d’Israël. Il affirme que la fidélité à l’Évangile exige la solidarité avec les Palestiniens souffrant sous l’occupation.

Cependant, les chrétiens antisionistes font face à des obstacles importants : parmi les principaux, les accusations d’antisémitisme, toujours d’actualité, et une influence politique et financière limitée comparée aux mouvements et groupes de pression pro-israéliens.

Néanmoins, l’évolution générationnelle au sein de la communauté chrétienne évangélique annonce des perspectives plus équilibrées sur le conflit palestinien. Pour la première fois, des questions fondamentales sont soulevées quant aux exigences de la foi chrétienne pour obtenir justice pour les Palestiniens, et les « interprétations bibliques » longtemps utilisées pour justifier le soutien politique et militaire à Israël sont réexaminées.

Ces questions continueront probablement à façonner l’engagement des chrétiens américains dans le conflit israélo-palestinien pour les années à venir, ce qui aura des conséquences profondes pour les États-Unis et le monde entier.

