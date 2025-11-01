Les Brigades Al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont confirmé samedi que « leurs équipes étaient prêtes à procéder simultanément et partout à l’exhumation des corps de prisonniers israéliens à l’intérieur de la Ligne jaune, dans le cadre du processus de « clôture de ce dossier ».

Selon leur communiqué, les Brigades ont appelé « les médiateurs et le Comité international de la Croix-Rouge à fournir le matériel et le personnel nécessaires pour mener à bien toutes les opérations de récupération des corps simultanément ».

Les Brigades ont ajouté avoir présenté hier « trois échantillons de dépouilles non identifiées afin de ne pas entraver le processus de remise, mais la partie israélienne a refusé de les accepter et a exigé de recevoir les dépouilles pour examen. Les dépouilles ont ensuite été remis afin de prévenir toute revendication de la part de l’ennemi ».

Les médias israéliens ont rapporté que « les dépouilles de trois personnes ont été remises à Israël dans la nuit de vendredi à samedi ». Ils ont précisé que « ces dépouilles n’appartenaient à aucun des prisonniers détenus dans la bande de Gaza ». Le gouvernement israélien n’a pour l’instant fait aucun commentaire officiel.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a déclaré vendredi soir avoir facilité « le transfert des dépouilles de trois personnes de la bande de Gaza aux autorités israéliennes pour identification ».

Onze dépouilles se trouvent toujours dans la bande de Gaza, dont ceux de deux prisonnières étrangères. Depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre, le Hamas a libéré 20 prisonniers vivants et remis les dépouilles de 17 autres.

Source: Médias