Le ministère de la Santé de la bande de Gaza a annoncé ce lundi que « ses équipes ont accueilli 22 martyrs au cours des dernières 48 heures, dont 5 nouveaux morts et 17 personnes extraites des décombres, ainsi que 9 blessés admis à l’hôpital ».

Le ministère a expliqué dans son rapport statistique quotidien que « de nombreux martyrs demeurent sous les décombres et dans les rues, hors de portée des ambulances et des équipes de la protection civile ».

Selon ce rapport, le bilan des victimes de l’agression israélienne contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 s’élève à 68 858 martyrs et 170 664 blessés. Depuis la déclaration du cessez-le-feu le 11 octobre, on dénombre 226 martyrs et 594 blessés, auxquels s’ajoutent 499 corps extraits des décombres.

Le ministère a également annoncé « la réception de 30 corps de martyrs remis hier par l’occupation israélienne par l’intermédiaire du Comité international de la Croix-Rouge, portant à 225 le nombre total de dépouilles reçues depuis le début du processus de remise ».

Le directeur général du ministère de la Santé à Gaza, Munir al-Barsh, a déclaré que « ce dernier lot de dépouilles a été le plus difficile à récupérer », expliquant que « la plupart étaient en état de décomposition ou réduits à l’état de ossements, ayant été écrasés par des chars et ensevelis jusqu’à leur remise ».

Les attaques israéliennes contre la bande de Gaza se poursuivent

Par ailleurs, des sources locales ont rapporté le décès d’un jeune homme des suites de ses blessures reçues hier par des tirs des forces d’occupation israéliennes dans le quartier de Shujaiyya, à l’est de la ville de Gaza.

Les forces d’occupation ont également mené une opération de démolition massive à l’est de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, et ont lancé une salve de grenades fumigènes sur les villes d’Abasan et de Bani Suheila, simultanément à des bombardements d’artillerie israéliens visant des zones du sud de ces villes.

Dans le nord de la bande de Gaza, l’artillerie israélienne a ciblé des zones au nord de Beit Lahia avec plusieurs obus.

L’occupation israélienne continue de violer l’accord de cessez-le-feu, entré en vigueur le 11 octobre, ce qui a entraîné la mort et des blessures de centaines de Palestiniens.

