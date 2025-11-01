Le correspondant d’Al-Manar dans le sud du Liban a rapporté samedi « qu’un drone israélien a mené une attaque contre la ville de Kfarsir, dans le district de Nabatieh ».

Le ministère libanais de la Santé a annoncé « qu’une personne a été blessée. Par ailleurs, un drone israélien a largué une bombe sonique sur la ville de Ras el-Naqoura ».

Deux Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés vendredi lors de deux attaques distinctes à Qounine et Shoukine, dans le sud du Liban.

Plus tôt dans la journée, la chaîne de télévision israélienne Kan a rapporté que « le Caire a lancé une intense campagne diplomatique face à l’escalade des tensions israélo-libanaises, visant à « présenter une nouvelle approche qui empêche la région de sombrer dans une confrontation ouverte » et « repose sur un équilibre entre sécurité, politique et considérations régionales ».

Source: Médias