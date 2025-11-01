L’Observatoire syrien des droits de l’homme a recensé 67 homicides à motivation sectaire et politique depuis début octobre 2025 dans différentes villes syriennes.

L’Observatoire précise que « parmi les victimes figurent 59 hommes, 7 femmes et un enfant ».

Sur le plan géographique, le gouvernorat de Homs enregistre le plus grand nombre de victimes, avec 20 cas (15 hommes, 4 femmes et un enfant), suivi d’Alep avec 12 cas, tous des hommes, puis de Hama avec 11 cas, tous des hommes.

Dans la campagne de Damas, 8 cas ont été enregistrés (7 hommes et une femme), tandis qu’à Idlib, on en a dénombré 6 (4 hommes et 2 femmes), 5 à Lattaquié, 2 à Tartous et 2 à Deraa, et un à Damas.

L’Observatoire a constaté que « plusieurs de ces crimes étaient motivés par des raisons sectaires, recensant 18 cas à Homs, 5 dans la campagne de Damas, 3 à Hama, Lattaquié et Idlib, 2 à Tartous et Daraa, et un à Alep et Damas ».

Face à cette escalade de la violence, les habitants exigent la fin des effusions de sang et la protection des civils, et tiennent les forces de sécurité pour responsables de leur incapacité à protéger les citoyens et de l’impunité dont jouissent les auteurs de ces crimes sectaires.

