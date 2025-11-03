Hamas : Nous exigeons des mesures immédiates pour mettre fin à ce crime odieux et la mise en place de comités internationaux chargés de visiter les centres de détention et d’examiner les conditions de vie des prisonniers palestiniens – Site de la chaîne AlManar-Liban
Hamas : Nous exigeons des mesures immédiates pour mettre fin à ce crime odieux et la mise en place de comités internationaux chargés de visiter les centres de détention et d’examiner les conditions de vie des prisonniers palestiniens