Le correspondant politique de la chaîne israélienne 14, Tamir Morag, a rapporté que l’envoyée américaine Morgan Ortagus, en visite en ‘Israël’ peu avant les funérailles du secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a suggéré aux autorités israéliennes de bombarder le cortège funèbre à la Cité du Sport de Beyrouth, sous prétexte de cibler les dirigeants du Hezbollah.

Morag a expliqué qu’Israël n’a pas tenu compte de son conseil et a finalement renoncé à attaquer le cortège, malgré le survol de la capitale libanaise par des avions de combat israéliens pendant les funérailles.

Cette proposition révèle un mépris dangereux pour la vie des civils, car cibler un cortège funèbre rassemblant des millions de personnes à la Cité du Sport, dont des centaines de milliers de personnes en deuil à l’intérieur et autour du stade, aurait mis d’innombrables civils en danger de mort en quelques minutes.

Les funérailles du maitre des martyrs de l’Oumma, Sayed Hassan Nasrallah, qui ont eu lieu le 23 février 2025, ont rassemblé des centaines de milliers de femmes, d’enfants et d’hommes des différentes régions du Liban, ainsi que des milliers d’étrangers de par le monde.