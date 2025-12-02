La chaîne israélienne Channel 12 a rapporté que « les Américains ont protesté contre les actions d’Israël en Syrie », citant un responsable américain.

Selon le correspondant politique de la chaîne, Barak Ravid, ce responsable a déclaré que la Syrie « ne souhaite pas de problèmes avec Israël ».

Il a averti que « les agissements du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu feront du nouveau régime syrien un ennemi d’Israël ».

Il a ajouté que la situation en Syrie « n’est pas comparable à celle du Liban, mais Netanyahu voit des signes inquiétants partout », et a conclu : « Nous lui avons demandé d’arrêter. »

Source: Médias