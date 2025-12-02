Le pape Léon XIV a souligné que « l’unité, le partenariat, la réconciliation et la paix sont possibles au Liban », affirmant que le peuple libanais, malgré la diversité de ses religions, est capable de surmonter la peur, la méfiance et les préjugés.

Ces propos ont été tenus lors d’un dialogue interreligieux sur la place des Martyrs, au cœur de Beyrouth, en présence du patriarche maronite Béchara Boutros al-Rahí, du patriarche syriaque catholique Ignace Joseph III Younan, du grand mufti du Liban, le cheikh Abdul Latif Derian, du vice-président du Conseil suprême islamique chiite, le cheikh Ali al-Khatib, et du cheikh Aql de la communauté druze, le cheikh Sami Abi al-Muna.

Dans son discours, le pape Léon XIV a déclaré : « C’est avec une grande émotion et une profonde gratitude que je me tiens parmi vous aujourd’hui, sur cette terre bénie. » Il a souligné que « la coexistence est possible malgré les défis et le peuple libanais est capable de bâtir une nation unie par le respect et le dialogue ».

Il a ajouté : « Les racines des cèdres et des oliviers plongent profondément dans la terre, tout comme le peuple libanais est dispersé à travers le monde, mais demeure uni par la force de sa patrie et son riche patrimoine. » Il a insisté sur le fait que la présence libanaise dans le monde « enrichit la planète d’un héritage millénaire », appelant chacun à être « des artisans de paix, à lutter contre la violence et l’exclusion, et à éclairer le chemin de la justice et de l’harmonie. »

Les chefs religieux insistent sur l’unité et la coexistence pacifique

Au début de la rencontre, le patriarche de l’Église syriaque catholique, Mar Ignace Joseph III Younan, a affirmé que « le Liban est un message pour le monde », soulignant que la visite du pape vise à « construire la paix et la stabilité, en particulier au Liban, petit pays sur la carte mais grand par son message ».

Le patriarche d’Antioche et de tout l’Orient pour l’Église orthodoxe grecque, Jean X Yazigi, a accueilli le pape, considérant sa présence comme « un message en soi », tandis que le grand mufti de la République libanaise, Cheikh Abdul Latif Derian, a affirmé que « le respect des libertés religieuses et des droits de l’homme est le fondement de la coexistence » .

Le vice-président du Conseil suprême islamique chiite, Cheikh Ali Khatib, a également souhaité la bienvenue au pape, insistant sur le fait que sa visite représente « une occasion de renforcer l’unité nationale au Liban » et que les « différends entre les peuples doivent être gérés par le dialogue et la coopération pour une coexistence pacifique ».

Il a ajouté que « l’absence d’un État fonctionnel a contraint les Libanais à se défendre eux-mêmes contre l’occupation israélienne », et a exhorté le Pape « à porter le sort du Liban à l’attention du monde entier, compte tenu de son influence internationale ».

De son côté, le patriarche Ignace Aphrem II d’Antioche a affirmé que « le dialogue interreligieux peut insuffler l’espoir dans les moments difficiles ». Le chef du Conseil suprême islamique alaouite, le cheikh Ali Qaddour, a indiqué que la présence du Pape représente « un message d’espoir pour tous les Libanais » et souligne l’importance du partenariat dans la construction de la nation.

Apres cette etape, le pape Léon XIV s’est dirigé à la place de Bkerké, saluant les foules massives qui avaient rempli la zone. Les routes menant à la place étaient également remplies de citoyens venus nombreux pour accueillir le convoi papal, sous des mesures d’organisation mises en place pour faciliter la circulation et assurer un accès fluide à la place. Au son des cloches du patriarcat, des chants religieux et des hymnes spécialement préparés pour l’occasion retentissaient, interprétés par la chorale oecuménique et accompagnés de tableaux d’expression symbolique.

Après la bénédiction de la foule rassemblée dans la cour du patriarcat à Bkerké, le pape Léon XIV a reçu depuis la tribune qui lui était dédiée, aux côtés du patriarche maronite Bechara Boutros Raï, plusieurs cadeaux symboliques représentant le Liban et sa diversité, promettant au souverain pontife que le pays resterait un appel à la paix. Le pape a ensuite accordé sa bénédiction apostolique au Liban et à ses habitants.

Parmi ces cadeaux, une pierre de l’église de Yaroun au Liban-sud, bombardé par l’ennemi israélien.

Patriarche Raï : Votre présence représente une lueur d’espoir pour le peuple libanais épuisé

Le patriarche maronite Béchara Boutros al-Rahí a prononcé un discours lors de la participation du pape Léon XIV à une rencontre avec des jeunes Libanais à Bkerké, souhaitant la bienvenue à Sa Sainteté et déclarant : « Le Liban accueille Votre Sainteté sur sa terre sainte, et votre présence représente une lueur d’espoir pour le peuple libanais épuisé. »

Le patriarche Raï a ajouté que la jeunesse libanaise « écoute les voix de son peuple diversifié et regarde l’avenir avec espoir malgré les difficultés », soulignant que « la jeunesse libanaise attend vos paroles pendant cette période difficile que traverse notre pays, le Liban ».

