Le pape Léon XIV, dans un discours prononcé depuis le palais présidentiel à Baabda, s’est adressé au président de la République, aux autorités civiles et religieuses, ainsi qu’aux membres du corps diplomatique.

Depuis le palais de Baabda, le pape Léon XIV a affirmé : « C’est une grande joie pour nous de visiter cette terre où la paix est plus qu’un simple mot, mais un souhait, une vocation, un don et un lieu d’apprentissage toujours ouvert. »

S’adressant au peuple libanais, le pape Léon XIV a déclaré : « Vous êtes un peuple qui ne se soumet pas, mais qui triomphe des difficultés et sait renaître. Votre résilience est une caractéristique distinctive et indispensable. »

Il a souligné que « l’engagement pour la paix ne connaît pas la peur face aux revers répétés et ne se laisse pas décourager par l’échec. Celui qui aspire à la paix accepte et embrasse la réalité présente, et la paix exige de la persévérance pour protéger la vie afin qu’elle puisse s’épanouir à nouveau. »

Le pape Léon XIV a ajouté au peuple libanais : « Vous êtes un pays diversifié et une communauté harmonieuse de groupes unis par une langue inestimable, une langue d’espérance qui vous a toujours permis de recommencer. »

Il a poursuivi : « Vous avez souffert de crises économiques et d’épreuves, et vous vous êtes relevés. Le Liban peut être fier de sa société civile, riche de talents. »

De là, le pape Léon XIII a exprimé son espoir que « les Libanais parlent le langage de l’espérance, un langage capable d’unir tous les groupes en une communauté harmonieuse ». Il a ajouté que « la diaspora libanaise aime sa patrie et prie pour elle, et que les artisans de paix œuvrent pour elle en suivant la voie de la réconciliation ».

Le pape Léon XIII a souligné « qu’une culture de la réconciliation exige la reconnaissance, par les autorités et les institutions, de leur engagement envers le bien commun ». Il a fait remarquer que « la paix est, en réalité, bien plus que le fragile équilibre perpétuel entre ceux qui vivent séparément sous un même toit ».

Il a considéré que « la paix consiste à savoir vivre ensemble pour un avenir partagé, et que c’est alors que la paix atteint cette plénitude qui nous émerveille lorsque nos horizons transcendent les barrières et les frontières ».

Il a noté que « les artisans de paix osent rester même si cela exige des sacrifices », affirmant que « le retour au pays requiert du courage et de la clairvoyance malgré les difficultés ».

Léon XIV redit son soutien à la solution à deux Etats, israélien et palestinien

La solution à deux Etats est la « seule » susceptible de résoudre le conflit entre Israéliens et Palestiniens, a redit dimanche le pape Léon XIV à bord d’un vol entre Istanbul et Beyrouth.

Pour la première fois depuis son élection en mai, le pape Léon XIV s’est prêté à l’exercice de la conférence de presse à bord de l’avion papal, une tradition observée par ses prédécesseurs.

« Le Saint-Siège soutient publiquement la proposition d’une solution à deux États depuis plusieurs années. Nous savons tous qu’Israël ne l’accepte toujours pas. Mais nous la considérons comme la seule solution susceptible de résoudre le conflit actuel », a-t-il déclaré lors de ce bref échange improvisé.

Le pape Léon XIV a dit avoir évoqué le sujet lors de sa rencontre jeudi à Ankara avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, « qui approuve pleinement cette proposition ». « La Turquie a un rôle important à jouer dans ce processus », a-t-il affirmé.

Le Saint-Siège reconnaît depuis 2015 l’Etat de Palestine et soutient la solution à deux Etats.

Depuis son élection en mai, Léon XIV a exprimé sa solidarité avec « la terre martyrisée » de Gaza et dénoncé le déplacement forcé des Palestiniens. Il a affirmé dimanche que le Vatican se propose comme médiateur entre les deux parties israélienne et palestinienne.

