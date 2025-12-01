Le pape Léon XIV est arrivé aujourd’hui au Liban pour une visite qualifiée d’historique, en provenance de Turquie.

Il a été accueilli à l’aéroport de Beyrouth par le patriarche Béchara Boutros al-Rahima, en compagnie de ministres, de parlementaires, de personnalités politiques, diplomatiques et religieuses, ainsi que de représentants des forces armées et de sécurité, où s’est tenue une cérémonie d’accueil officielle.

Étaient également présents à la réception les trois présidents : Joseph Aoun, Nabih Berri et Nawaf Salam, ainsi qu’une délégation du Bloc Loyauté à la Résistance conduite par le député Mohammad Raad.

Le commandant de l’armée libanaise, le général Rudolf Haykal, était également présent pour accueillir le pape.

Le pape Léon XIV a ensuite rencontré le président de la République, le général Joseph Aoun, la première dame, Neemat Aoun, le président du Parlement, Nabih Berri, son épouse, Randa Berri, ainsi que le premier ministre, Nawaf Salam, et son épouse, dans la salle des VIP à l’AIB.

Le convoi du Pape Léon XIV a traversé l’autoroute Hadi Nasrallah, dans la banlieue sud de Beyrouth où se tenaient des groupes des Scouts al-Mahdi (S) ( scouts du Hezbollah) ainsi que de citoyens libanais tout au long de la route menant au palais présidentiel, portant des drapeaux libanais et du Vatican chantant des hymnes d’accueil au Saint-Père.

Source: Al-Manar