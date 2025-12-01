Le correspondant d’Al-Manar a rapporté que l’ennemi israélien a pris pour cible une excavatrice dans le quartier d’al-Wasatani à Chebaa, au sud du Liban.

Un drone ennemi a également largué une grenade assourdissante vers la ville de Maroun al-Ras. De plus, l’ennemi a tiré des fusées éclairantes en direction de la zone de Wadi Mazlam, à la périphérie de Beit Leef.

Les forces ennemies installées dans Jabal-Blat ont ciblé par des tirs de mitrailleuses, les périphéries de Aitaroun.

Fausse alerte : pas de lingots d’or découverts par la Finul dans le caza de Marjeyoun

Par ailleurs, ses internautes ont relayé sur les réseaux sociaux une photo avec une information affirmant que la Finul aurait découvert un ancien tunnel contenant 176 lingots d’or dans le village de Qantara, dans le caza de Marjeyoun, lors de recherches visant à localiser des tunnels attribués au Hezbollah.

Après vérification, l’équipe de FactCheck Lebanon du ministère de l’Information a établi que l’image diffusée provient en réalité d’une publication Facebook du 31 octobre dernier, au sein d’un groupe intitulé Les dieux sumériens Anunnaki , accompagnée d’un commentaire en turc évoquant la poursuite des préparatifs pour les Anunnaki . Ces éléments confirment que l’information relayée est totalement infondée.