Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a reçu dimanche au siège du ministère, à Téhéran, le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques et économiques, Saoud ben Mohammed Al-Sati.

Les deux parties ont abordé des questions d’intérêt commun et ont échangé leurs points de vue sur l’évolution de la situation régionale et internationale.

Cette visite du responsable saoudien à Téhéran s’inscrit dans le cadre des consultations diplomatiques en cours entre les deux pays, visant à renforcer leurs relations bilatérales et à examiner les questions régionales, notamment la situation en Palestine occupée, au Liban et en Syrie.

