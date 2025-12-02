Des sources politiques irakiennes ont démenti auprès de la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen les informations divulguées concernant l’envoyé américain Tom Barrack, selon lesquelles il aurait informé le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Soudani des menaces d’une opération militaire israélienne contre le Hezbollah.

Ces sources ont ajouté que « les informations relayées par les médias, affirmant que Barrack a averti l’Irak d’une frappe israélienne en cas d’intervention d’une quelconque partie irakienne aux côtés du Hezbollah, étaient également fausses ».

Les sources ont poursuivi en indiquant que « la rencontre entre al-Soudani et Barrack a porté principalement sur la situation en Syrie ». Barrack aurait exprimé « le souhait des États-Unis que l’Irak se concentre sur son rôle dans la promotion de la stabilité en Syrie » et aurait souligné « l’importance pour l’Irak de poursuivre son rôle constructif dans la région ».

Source: Médias