Le président américain Donald Trump a réaffirmé son soutien au président syrien par intérim, Ahmad Charaa, et ce dans une lettre manuscrite remise à Damas.

La lettre, accompagnée d’une photo de la rencontre du mois dernier dans le Bureau ovale entre Trump et Charaa, a été remise par l’envoyé spécial américain Tom Barrack.

Barrack s’est rendue cette semaine en Syrie cette pour rencontrer Charaa et d’autres responsables du pays, alors que Damas tente de gérer une relation complexe avec les forces kurdes soutenues par les États-Unis et d’autres minorités.

Par ailleurs, ‘Israël’ continue de violer la souveraineté de la Syrie et de lancer des agressions sur son territoire, malgré les négociations en cours pour parvenir à un accord sécuritaire entre les deux pays.

« Ahmed, vous serez un grand dirigeant – et les États-Unis vous y aideront ! », a écrit Trump dans sa lettre à Charaa.

Lundi, Trump a fait l’éloge du président syrien par intérim et a incité ‘Israël’ à poursuivre les pourparlers avec la Syrie.