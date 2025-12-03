La présidence libanaise a annoncé que le chef d’Etat, le général Joseph Aoun, a nommé l’ancien ambassadeur et avocat Simon Karam à la tête de la délégation libanaise auprès du Comité de surveillance du cessez-le-feu avec ‘Israël’, conclu le 27 novembre 2024.

Le communiqué lu par sa porte-parole Najat Charafeddine précise que cette décision a été prise conformément aux pouvoirs constitutionnels et afin de protéger la souveraineté du Liban, et après concertation avec le président du Parlement, Nabih Berri, et le Premier ministre, Nawaf Salam. La partie américaine, qui préside le Comité, a notifié le Liban de l’approbation de la partie israélienne d’inclure un membre non militaire dans sa délégation.

Simon Karam

Karam doit participer à la réunion du Comité, ce mercredi 3 décembre 2015, à Naqoura.

Le Liban reçoit également aujourd’hui des envoyés internationaux, notamment le ministre des Affaires étrangères du Qatar et l’envoyée spéciale des États-Unis, Morgan Ortagus, pour participer à la réunion du Comité à Naqoura.

La délégation du Conseil de sécurité de l’ONU, qui comprend les ambassadeurs des États membres permanents et non permanents, arrivera également jeudi soir à Beyrouth et Damas. Quant à Ortagus, elle représentera les États-Unis au sein de cette délégation.

Le Comité du « Mécanisme » se réunit à Ras al-Naqoura

Entre-temps, le Comité du Mécanisme, chargé de surveiller la mise en œuvre de l’accord du cessez-le-feu à la frontière sud a entamé sa réunion, ce mercredi matin, au quartier général de la FINUL à Ras al-Naqoura.

Une délégation de l’armée libanaise y participe, conduite par l’ambassadeur Simon Karam. La représentante américaine, Morgan Ortagus, et des représentants de la FINUL sont également présents.

La réunion porte sur l’évolution de la situation sur le terrain le long de la frontière et les mesures visant à la stabiliser, ainsi que sur des questions techniques relatives au mécanisme de communication entre les parties concernées.

Dans ce contexte, le Comité du Mécanisme ferme les yeux sur les milliers d’agressions et de violations du cessez-le-feu commises par les forces d’occupation israéliennes depuis la signature de l’accord il y a un an. Le rapport de l’ONU indique que le nombre des violations israéliennes a dépassé les 10 000, incluant des incursions aériennes et terrestres.