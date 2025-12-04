La Banque centrale d’Irak a publié un communiqué clarifiant la décision n° 61 du Comité de gel des fonds terroristes, parue au Journal officiel irakien.

La Banque a affirmé que le Journal officiel corrigera l’inclusion d’entités et de personnes non liées à Daech et Al-Qaïda.

La Banque a souligné que la liste publiée au Journal officiel mentionnait plusieurs personnes et entités non associées à des activités terroristes.

La Banque a expliqué que l’inclusion d’entités autres que Daech et Al-Qaïda était due à une publication antérieure à la révision de la liste.

Plus tôt mercredi, il a été rapporté par le journal officiel irakien que l’Irak avait désigné le Hezbollah du Liban et le mouvement de résistance yéménite Ansarullah comme « groupes terroristes » et avait gelé leurs avoirs financiers.