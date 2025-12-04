Les États-Unis apportent non seulement un soutien militaire et politique officiel à ‘Israël’, mais ils ferment également les yeux sur le soutien financier considérable apporté par des organisations non gouvernementales américaines à la construction de colonies en Cisjordanie occupée, y compris à l’est d’AlQods occupée.

On constate un manque d’informations concernant les principales entités et personnalités américaines qui financent les colonies à hauteur de sommes colossales par le biais d’organisations à but non lucratif américaines.

La plupart des associations de colonisation en ‘Israël’ ne divulguent ni leurs budgets ni leurs sources de financement externes, mais selon les médias israéliens, la majeure partie de leurs fonds provient de Juifs résidant aux États-Unis, via des organisations américaines.

Au cœur de ce financement des colonies par des organisations américaines se trouve le Fonds central israélien.

Ce fonds a été créé à Manhattan, à New York, en 1979 par Hadassah et Arthur Marcus, un couple, par le biais d’une entreprise textile, en tant qu’« organisation à but non lucratif ».

Depuis le décès du couple, leur fils Guy préside le fonds, son frère Itamar en étant le vice-président.

Guy gère le fonds depuis son bureau à Manhattan ou depuis son domicile dans la colonie d’Efrat, en Cisjordanie occupée.

Chaque année, Guy transfère des millions de dollars en ‘Israël’ pour financer la construction de colonies, d’après le quotidien israélien Haaretz du 5 juin 2025.

Guy finance également des « œuvres caritatives en Israël », garantissant ainsi que tous les dons américains parviennent directement à ‘Israël’, sans formalités administratives ni taxes.

La devise du fonds est : « Ce que vous donnez, ils le reçoivent (dans l’entité sioniste), sans aucune déduction », et il se targue de soutenir financièrement plus de 504 associations et organisations en ‘Israël’.

Secret total

Quant à ses objectifs, le fonds affirme, sur son site web, que « depuis ses modestes débuts, il s’est engagé à bâtir une société israélienne forte et dynamique grâce à des dons caritatifs directs ».

Le Fonds central d’Israël affirme que « le soutien financier doit se poursuivre et être maintenu pour le peuple d’Israël, vivant sur sa terre ancestrale, et qu’il doit être direct et concret ».

En mai 1948, ‘Israël’ a été créé sur des terres palestiniennes occupées par des gangs sionistes armées qui ont perpétré des massacres et déplacé de force des centaines de milliers de Palestiniens de leurs foyers.

Pour son soutien aux colonies, le Fonds a reçu le « Prix du maire de Jérusalem pour les organisations bénévoles exceptionnelles » en 1994, ainsi que les « félicitations de hauts rabbins pour son dévouement au bénévolat », selon son site web.

Les dépenses du Fonds ne se limitent pas à la construction de colonies ; ses fonds servent également à soutenir l’éducation religieuse juive extrémiste et à aider les familles de colons condamnés pour des crimes terroristes contre des Palestiniens.

Le Fonds central d’Israël souligne que « les informations sur les donateurs sont strictement confidentielles et ne peuvent être partagées avec aucun tiers ».

Le Fonds lui-même est entouré de secret, et Guy refuse généralement de commenter ses sources de financement.

Le 7 décembre 2015, Uri Blau, chroniqueur du Haaretz, rapportait avoir tenté à plusieurs reprises de contacter Guy pour s’enquérir des sources de financement du fonds, mais ce dernier avait soit refusé de répondre, soit éludé les questions.

Des dizaines de millions

Selon le site web du fonds, environ 95 millions de dollars ont été versés à des associations et organisations en ‘Israël’ en 2024.

Le site indique que 375 organisations avaient reçu chacune plus de 5 000 dollars en 2023, tandis que 130 organisations avaient reçu moins de 5 000 dollars, et que 505 associations avaient reçu 96 millions de dollars.

Sur cette somme, 41 millions de dollars ont été alloués à la communauté juive, 35 millions aux services sociaux et humanitaires, 12,3 millions à l’éducation, 3,6 millions à la religion et à la spiritualité, et 0,47 million à la médecine, selon le rapport.

Le site web comprend une liste d’organisations et d’associations israéliennes ayant reçu des dons, œuvrant notamment dans les domaines de la construction de colonies, de l’immigration, du soutien aux soldats israéliens, et autres.

Le 9 mai 2025, le quotidien israélien Yediot Aharonot a révélé que plus de 100 millions de dollars de dons américains, publiquement reconnus, étaient parvenus en ‘Israël’ via ce fonds et d’autres sources au cours de la décennie précédente.

Cependant, le 11 juillet 2025, le journal israélien The Marker a indiqué que ce fonds, à lui seul, canalisait chaque année 100 millions de dollars de dons vers des organisations d’extrême droite en ‘Israël’.

Colonisation et terrorisme

Parmi les colonies israéliennes ayant bénéficié du soutien du Fonds central d’Israël figurent Gush Etzion, Efrat, Itamar, Beit El et Kiryat Arba.

Le 7 décembre 2015, Haaretz a révélé que l’un des établissements soutenus par le fonds est la yeshiva « Yosef Lives » située dans la colonie de Yitzhar, en Cisjordanie occupée.

Les directeurs de cette yeshiva sont les rabbins Yitzhak Shapira et Yosef Elitzur, auteurs de l’ouvrage « La Torah du Roi », qui traite des circonstances justifiant la mise à mort des « gentils », c’est-à-dire des non-Juifs.

Selon les médias israéliens, cela confirme que l’argent du fonds finance directement le terrorisme contre le peuple palestinien en territoire occupé.