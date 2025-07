Le chef du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, Sayed Abdel Malek Al-Houthi, a abordé diverses questions du monde musulman dans un discours le jeudi 17 juillet.

Évoquant la situation en Syrie et au Liban, M.al-Houthi a aussi et surtout condamné les frappes incessantes du régime israélien contre la bande de Gaza.

« C’est avec l’appui américain qu’Israël continue le perpétrer un génocide à Gaza, en se livrant à de vastes démolitions pour y détruire complètement la vie », a-t-il affirmé.

« Ne soyez pas naïf ! », a-t-il averti, en allusion aux tentatives de véhiculer une image différente et fausse des USA.

« Ne pas distinguer ami d’ennemi, dans les circonstances actuelles qui ne laisse place à aucun doute, serait une folie impardonnable aux conséquences désastreuses pour l’Oumma islamique », a-t-il déclaré.

À ce sujet, il a reproché à certains pays arabo-musulmans qui transmettent une image des États-Unis, comme s’il y aurait toujours de l’espoir de voir un changement de position auprès des États-Unis qui s’avère dans l’intérêt de l’Oumma islamique ! « Ils semblent ne pas encore avoir réalisé la vraie nature criminelle des USA», a-t-il déploré.

Les attaques israéliennes contre la Syrie sont le résultat d’une absence de mesures de rétorsion

« Les attaques israéliennes contre la Syrie se poursuivent, bien qu’un processus officiel de normalisation semble être établi par les autorités de Damas ; ces frappes font partie d’un modèle que l’ennemi israélien cherche à instaurer dans la région, c’est-à-dire, consolider la domination en l’absence de ripostes », a en outre expliqué le leader d’Ansarullah.

« C’est exactement cette équation que l’ennemi israélien, soutenu par les États-Unis, cherche à imposer aux peuples de la région, en ce sens que tout acte d’agression de sa part devrait rester sans réponse », a précisé M.al-Houthi, dénonçant le plan américano-sioniste de pousser les nations de la région vers l’humiliation et l’asservissement en leur retirant toutes capacités de défense.

« C’est à travers cette dynamique que le régime sioniste compte réaliser ses objectifs caractérisés par l’arrogance, l’occupation et l’oppression dans la région », selon le leader d’Ansarullah.

Syrie : les quatre stratégies suivies par ‘Israël’

Par la suite, M.al-Houthi a estimé qu’Israël poursuit quatre stratégies pour atteindre ses objectifs malsains en Syrie.

– La première stratégie consiste à imposer un rôle direct de gérer la situation en Syrie sous prétexte de protéger les Druzes et d’autres minorités. À ce sujet, al-Houthi a rappelé que le régime israélien a abusé de la maltraitance infligée aux minorités par certains groupes syriens, afin de justifier ses ingérences. Il a également mis en garde contre le complot israélien de diviser les nations et morceler les pays de la région en attisant les conflits ethniques.

– La deuxième stratégie consiste tout simplement à donner de faux conseils, face à laquelle al-Houthi a à son tour recommandé aux minorités ethniques et religieuses en Syrie de se détromper, « car, jamais le régime sioniste n’est bienveillant envers personne ; il ne fait qu’exploiter les crises en sa propre faveur ».

– La troisième stratégie consiste à imposer un contrôle sécuritaire sur de vastes zones du territoire syrien, des zones qui s’étendent jusqu’aux environs de Damas et sont administrées sous des rubriques de sécurité spéciales.

– Et la quatrième stratégie d’Israël en Syrie, selon le leader d’Ansarullah, consiste à redéfinir les contours de toutes les relations et toutes les politiques, à imposer la quantité d’armes dont pourrait disposer la Syrie et à décider à la place des Syriens de toutes les orientations politiques de leur pays, et cela, de façon, évidemment, à y garantir les intérêts et la mainmise du régime israélien.

