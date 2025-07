« Les forces armées yéménites ont mené une opération militaire spéciale ciblant l’aéroport Ben Gourion, dans la région occupée de Jaffa, à l’aide d’un missile balistique hypersonique Palestine 2 », a déclaré le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree.

Le général Saree a expliqué que « l’opération a atteint son objectif avec succès », soulignant « qu’elle a poussé des millions d’Israéliens à se réfugier dans des abris et a paralysé le trafic aérien à l’aéroport ».

Il a noté que « cette opération s’inscrit dans le cadre du soutien continu pour le peuple palestinien opprimé et ses moudjahidines, ainsi qu’une réponse au crime de génocide commis dans la bande de Gaza ».

Il a insisté sur le fait que « les forces armées yéménites poursuivront leurs opérations jusqu’à la fin de l’agression et la levée du siège imposé à la bande de Gaza ».

Dans ce contexte, Saree a appelé les peuples arabes et musulmans à prendre part à un mouvement de masse en soutien à la détermination et à la résistance de Gaza, déclarant : « Nous appelons tous les membres de la nation à soutenir nos frères de Gaza, alors qu’ils subissent un siège injuste et incessant et une agression infernale et criminelle ».

Il a ajouté : « Si vous ne défendez pas votre religion, défendez votre arabité. Si vous ne défendez pas votre arabité, défendez votre humanité ».

Il a souligné que « la situation à Gaza est indissociable du destin de la Oumma », ajoutant : « Si l’ennemi criminel parvient à mettre son plan à Gaza à exécution, ce sera votre tour, tôt ou tard ».

Fermeture de l’aéroport Ben Gourion après le tir d’un missile yéménite en direction des territoires occupés

L’armée d’occupation israélienne a annoncé vendredi soir avoir détecté un tir de missile en provenance du Yémen.

Des sirènes d’alerte aérienne ont retenti à Tel-Aviv et à Jérusalem occupée après la détection du tir.

De leur côté, les médias israéliens ont rapporté que « les colons avaient été priés de se réfugier immédiatement dans les abris du Gush Dan et de Jérusalem occupée ».

« L’aéroport Ben Gourion a également été temporairement fermé suite au tir de missile yéménite », selon un média israélien.

Lors d’un incident similaire il y a une semaine, les forces armées yéménites ont annoncé avoir ciblé l’aéroport Ben Gourion avec un missile Zulfiqar, une opération de grande envergure qui a paralysé le trafic aérien.

Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a déclaré à l’époque que les forces armées « s’employaient à étendre leurs opérations militaires de soutien et à maintenir le blocus naval jusqu’à la fin de l’agression contre la bande de Gaza ».

Source: Médias