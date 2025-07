Le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a affirmé que « les États-Unis et l’occupation israélienne ont constaté que l’accord de cessez-le-feu sert l’intérêt du Liban et de sa résistance, et donc ils ont exercé des pressions sur le terrain pour tenter de le modifier. Cependant, ces pressions n’ont pas modifié l’accord ».

Dans un discours prononcé à la mémoire du grand chef de la résistance islamique , le martyr Ali Karaki connu sous le nom d’Abou al-Fadl, Cheikh Qassem a expliqué que « Washington souhaite imposer un nouvel accord qui exonère Israël de ses violations des huit derniers mois, comme si elles n’ont jamais eu lieu ».

Cheikh Qassem a révelé que « la première étape de ce nouvel accord américain est le désarmement de la Résistance islamique au Liban », affirmant que « la seule justification pour ne pas appliquer l’accord signé et pour évoquer un nouvel accord est le désarmement visant à rassurer Israël ».

Le secrétaire général du Hezbollah a souligné que « Washington ment en affirmant ne pas avoir garanti un accord de cessez-le-feu avec le Liban », expliquant que « son administration coordonne la guerre avec Israël et s’efforçe de l’étendre dans la région ».

Il a poursuivi : « Sous prétexte de la sécurité d’Israël, il n’y a pas un recoin qu’ils ne souhaitent pas explorer, occuper et frapper ». Il a ajouté que la résistance « a la force de sa foi et de sa position, et que ses capacités militaires sont une partie de sa force, une force qui est liée à la solidité de sa position et de sa foi « .

Il a reconnu que « la résistance subira certes de lourdes pertes si elle défend le Liban contre l’occupation, mais au moins nous avons l’espoir qu’en nous dressant contre l’occupation, nous pourrons lui fermer la porte et ouvrir la voie à la libération ».

