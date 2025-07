Abou Obeida, porte-parole militaire des Brigades al-Qassam, a affirmé jeudi que « les fedayin poursuivront leurs opérations contre l’armée d’occupation et les bandes de colons, d’Hébron à Jénine, en réponse à l’escalade de l’agression contre la mosquée Al-Aqsa ».

Dans une déclaration publiée sur sa page Telegram, Abou Obeida a déclaré que « les opérations des fedayin constituent une réponse directe à l’escalade des crimes commis par l’armée ennemie et ses colons, qui ont transformé la vie des Palestiniens en enfer ».

Dans ce contexte, Abou Obeida a appelé la jeunesse palestinienne à « intensifier la résistance dans toutes les régions de Cisjordanie et de Jérusalem occupée » et à « se soulever contre les agresseurs afin de les dissuader de poursuivre leurs crimes et de poursuivre leurs projets d’annexion de la Cisjordanie ».

Le porte-parole des Brigades al-Qassam les a exhortées à se soulever contre les agresseurs « avant que ce qui reste de la Palestine ne soit perdu par notre peuple ».

Source: Médias