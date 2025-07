Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, Sayyed Abdelmalik al-Houthi, a réitéré que « les opérations militaires menées par les forces yéménites en mer Rouge, dans le golfe d’Aden et en mer d’Arabie se poursuivront dans le cadre d’une position ferme, religieuse et morale de soutien au peuple palestinien et à sa résistance dans la bande de Gaza ».

Sayyed al-Houthi a expliqué que « cette semaine, 45 opérations militaires ont été menées, notamment avec des missiles hypersoniques et balistiques, des drones et des navires de guerre, en réponse à l’agression israélienne et au soutien américain et occidental dont elle bénéficie ».

Il a également souligné que « les défenses aériennes et les forces balistiques yéménites ont repoussé avec succès les incursions des avions d’occupation israéliens, les empêchant d’atteindre leurs objectifs agressifs dans l’espace aérien yéménite ».

Il a ajouté que « les récents raids israéliens visant les ports du gouvernorat d’Al-Hodeïda ont été menés depuis l’extérieur de l’espace aérien yéménite ».

Le chef d’Ansarullah a noté que « la décision d’imposer un embargo naval à l’occupation israélienne en mer Rouge, dans le golfe d’Aden et en mer d’Arabie est une décision permanente et irréversible », soulignant que « le Yémen ne permettra pas la reprise des activités au port d’Umm al-Rashrash et que la position yéménite à cet égard est ferme et claire ».

Dans un message direct adressé aux compagnies maritimes, Sayyed al-Houthi a déclaré que « les événements survenus récemment en mer Rouge portent une leçon très importante et que tout mouvement en faveur de l’occupation sera réprimé avec une fermeté absolue ».

Dans le contexte palestinien, Sayyed al-Houthi a salué la ténacité de la résistance dans la bande de Gaza, soulignant que « l’embuscade de Beit Hanoun reflète l’apogée de la performance au combat et de la créativité de la résistance ».

Il a ajouté que « l’occupation israélienne a échoué, malgré le développement de nouvelles tactiques et ses tentatives répétées d’envahir et de contrôler la bande de Gaza », notant que « l’action des moudjahidines à Gaza est non seulement efficace pour infliger des pertes à l’ennemi, mais réussit également à contrecarrer ses objectifs sur le terrain et psychologiquement ».

Sayyed Al-Houthi a indiqué que « l’agression israélienne, malgré le soutien occidental et américain et les campagnes de propagande qui l’accompagnent, ne peut modifier la position ferme du Yémen aux côtés du peuple palestinien », soulignant que cette position « découle d’une ferme conviction religieuse, morale et humanitaire, et le peuple yéménite est perspicace, prêt à offrir des sacrifices et à rester inébranlable, quels que soient les défis ».

Source: Médias