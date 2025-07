Donald Trump a complimenté mercredi à la Maison Blanche le président du Liberia, Joseph Boakai, pour son niveau d’anglais, alors qu’il s’agit de la langue officielle de ce pays d’Afrique de l’Ouest.

« Merci, et dans un si bon anglais, si beau », a déclaré le président américain alors qu’il recevait cinq présidents africains à la Maison Blanche pour évoquer des questions commerciales, notamment d’exploitation de minerais.

« Où avez-vous appris à le parler de manière aussi belle? Où avez-vous étudié? Au Liberia? », a pressé Donald Trump. Joseph Boakai a d’abord eu un petit rire gêné avant de simplement répondre « oui monsieur » à la dernière question.

« Et bien c’est très intéressant, c’est un bel anglais. J’ai des gens autour de cette table qui sont loin de le parler aussi bien que vous », a conclu le président américain.

Le Liberia est la plus ancienne république d’Afrique subsaharienne, fondée en 1822 sous l’impulsion des Etats-Unis pour des esclaves noirs affranchis. L’anglais est sa langue officielle et la plus largement utilisée à travers le pays.

Président depuis 2024, Joseph Boakai a étudié à l’université du Liberia, dans la capitale Monrovia, ainsi qu’à l’université d’Etat du Kansas, dans le centre des Etats-Unis.

Source: AFP