L’armée d’occupation israélienne a tué, le jeudi 10 juillet, huit Palestiniens, dont des enfants, en bombardant une école abritant des personnes déplacées dans la localité de Jabalia, au nord de la bande de Gaza.

Cette agression s’inscrit dans le cadre de la guerre génocidaire israélienne en cours contre Gaza avec le soutien continu des États-Unis.

Des sources médicales à l’hôpital Al-Shifa de Gaza ont indiqué que six corps sont arrivés à l’hôpital, ainsi que plusieurs blessés, dont des enfants et des femmes, suite aux bombardements israéliens.

Des témoins ont rapporté que le bombardement a visé l’école Halima al-Sa’diya à Jabalia, qui accueille des milliers de personnes déplacées.

Par ailleurs, des enfants ont été grièvement blessés, et plus de dix d’entre eux ont été amputés, suite à une frappe aérienne israélienne jeudi soir qui a visé une maison habitée par des personnes déplacées près de l’école Abu Asi dans le camp de réfugiés de Shati, à l’ouest de Gaza.

Selon des sources médicales, tous les blessés ont été transférés au complexe médical Al-Shifa, alors que des efforts désespérés ont été déployés pour sauver la vie des enfants blessés.

Ces agressions israéliennes interviennent dans un contexte d’escalade de la violence dans plusieurs zones de la bande de Gaza depuis des semaines, faisant de plus en plus de victimes civiles, principalement parmi les femmes et les enfants.

Depuis le 7 octobre 2023, ‘Israël’ mène une guerre génocidaire contre Gaza qui a couté la vie à plus de 57.000 Palestiniens, sans compter les centaines de milliers de personnes déplacées et une famine qui a coûté la vie à de nombreuses personnes, dont des dizaines d’enfants.