Le ministère des Affaires étrangères du gouvernement de Sanaa a dénoncé ce Vendredi « la partialité de l’envoyé de l’ONU au Yémen dans la déclaration qui lui est attribuée concernant la situation en mer Rouge.

Le ministère a affirmé que « la déclaration de l’envoyé reflète son manque de neutralité et son mépris des causes profondes de l’escalade en mer Rouge, à savoir les crimes de masse commis par l’occupation israélienne dans la bande de Gaza ».

Le ministère a souligné que « cette déclaration, manquant d’équilibre et de neutralité, est censée exprimer sa préoccupation face à l’agression israélienne en cours contre le Yémen, qui cible des biens civils. Elle devait également inclure une exigence de cessation de ces attaques par l’entité israélienne ».

Le ministère a insisté « sur la liberté et la sécurité de la navigation en mer Rouge », affirmant que « l’interdiction maritime se limite à l’entité israélienne. Cette décision fait suite à l’échec de la communauté internationale et des Nations Unies à lever le blocus imposé à Gaza et à mettre fin aux crimes génocidaires qui perdurent depuis plus de 21 mois ».

Plus tôt, l’envoyé des Nations Unies au Yémen, Hans Grundberg, a exprimé « sa profonde préoccupation face à l’escalade des forces armées yéménites en mer Rouge », estimant que « les attaques contre des navires commerciaux constituent une violation du droit maritime international et de la résolution 2722 (2024) du Conseil de sécurité ».

Grundberg a souligné la nécessité « de respecter la liberté de navigation » et a mis en garde « contre les dommages environnementaux potentiels, notamment le risque de pollution marine et ses répercussions généralisées ».

Les opérations yéménites s’inscrivent dans le cadre du soutien continu à la résistance palestinienne jusqu’à ce que l’agression contre Gaza cesse et que le blocus soit levé. Elles constituent une réponse directe au silence de la communauté internationale et aux crimes persistants contre le peuple palestinien.

Les forces armées yéménites ciblent des navires liés à « Israël » ou impliqués dans l’agression, comme récemment l’ETERNITY C, à destination du port d’Eilat, et le Magic Seas en mer Rouge. Les forces ont affirmé leur volonté de faire face à toute évolution sur le terrain.

Source: Médias