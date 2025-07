Ali Larijani, conseiller du Guide suprême de la Révolution islamique et de la République islamique d’Iran, a souligné vendredi que « le nouveau Moyen-Orient ne sera pas soumis à des diktats extérieurs, mais sera plutôt un Moyen-Orient résistant ».

La position sur les États-Unis et l’Occident

Le conseiller du Guide suprême a insisté sur le fait » qu’après la guerre contre nous, nous ne faisons plus confiance aux États-Unis d’Amérique », précisant que son pays « étudie actuellement les messages reçus de Washington concernant la reprise des négociations ».

Il a expliqué que l’approche américaine, sous la présidence de Donald Trump, repose sur le principe suivant : « Soit vous capitulez, soit vous entrez en guerre », soulignant que « cette approche n’a pas connu de succès notable ces dernières années ».

Larijani a ajouté dans ce contexte que « Netanyahu et Trump ne comprennent pas la grandeur de la nation iranienne ».

Il a également souligné que les Nations Unies et le Conseil de sécurité sont devenus « un théâtre de bouffonneries et de moqueries », faisant référence à leur partialité envers l’ennemi israélien et les États-Unis.

Les propos de Larijani ont été tenus lors d’une cérémonie commémorative en l’honneur du martyr Mohammad Saeed Izadi, dit Hajj Ramadan, chef de l’unité palestinienne de la Force Al-Qods, tombé en martyr lors de l’agression israélienne contre l’Iran.

Dans une précédente déclaration, le conseiller principal du Guide suprême de la République islamique a affirmé que « les États-Unis et l’entité sionsite ont échoué dans leur pari de renverser le régime iranien », soulignant que « la récente guerre a révélé la force de l’Iran et contraint l’ennemi à battre en retraite et à implorer la fin des combats ».

Source: Médias