La Résistance islamique au Liban a annoncé le lancement de 3 drones non armés en direction de la « zone contestée » au champ de Karish en missions de reconnaissance.

« Samedi après-midi, trois drones non armés ont été lancés en direction du champ contesté de Karish pour des missions de reconnaissance », a indiqué le Hezbollah dans un communiqué.

« La mission a été accomplie et le message délivré », a souligné la Résistance islamique sans autres précisions et sans faire mention de l’interception des drones par l’entité sioniste.

La Résistance islamique a précisé que « les unités des martyrs Jamil Skaff et Mahdi Yaghi ont lancé 3 drones non armées », ajoutant que « les drones étaient de différentes tailles, et ont été lancées en direction de la zone contestée au champ de Karish , pour effectuer des missions de reconnaissance. »

De leur côté, les médias israéliens ont rapporté que les forces d’occupation israéliennes « ont intercepté 3 drones du Hezbollah, qui se dirigeaient vers la plate-forme gazière de Karish ».

Pour rappel, le Hezbollah avait affirmé qu' »il était prêt à prendre des mesures, y compris militaires, contre les opérations israéliennes de forage de gaz dans les zones offshore contestées.

Médias israéliens : Ces missions de survol de drones du Hezbollah pourraient se répéter dans les semaines à venir

Selon les médias israéliens « le lancement par le Hezbollah de drones non armées vers Karish est une indication qu’il ne veut pas d’affrontement militaire maintenant », mais « c’est un message qu’il est capable de faire autrement, et cela peut se répéter dans le semaines à venir. »

Et la chaine israélienne « Channel 13 » a souligné que « les drones du Hezbollah, qui ont été lancées vers Karish, n’étaient pas armées, et donc il a tenu via ses missons de survol mène une guerre de sensibilisation, pour dire qu’il est capable de mener des missions dans cette zone, et qu’il surveille les activités d’Israël. »

Et de conclure : « Quand il (le Hezbollah) le décidera, il lancera des drones armés ou des missiles vers les plates-formes gazières ».

Source: AlManar + Agences