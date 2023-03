Les essais d’un fusil russe destiné à abattre les drones ont eu lieu dans le Donbass. Les tirs ont visé un drone DJI Mavic Pro, utilisé sur le front tant par la Russie que par l’Ukraine pour larguer des charges sur l’ennemi.

Le fusil anti-drones Garpia (Harpie) a été testé avec succès près de Donetsk, sur un DJI Mavic Pro, l’un des drones les plus répandus dans la zone de l’opération militaire spéciale en Ukraine, rapporte un correspondant de Sputnik sur place.

Le drone en question est notamment utilisé comme un engin d’attaque portant une charge. Le fusil, assez populaire sur le front, fonctionne à l’aide d’un accumulateur lithium-ion. La portée utile, selon le concepteur, va de 500 mètres à 2 kilomètres.

Un impact désorientant

Le drone DJI Mavic Pro, sur lequel a été testé le fusil, est utilisé des deux côtés du front, souvent pour larguer des bombes sur les positions ennemies.

Lorsque le fusil atteint sa cible, l’engin perd la connexion avec son opérateur et soit s’immobilise, soit revient vers son point de départ ou son point d’atterrissage tel que défini. À cause de l’impact du fusil, ce point de départ peut se déplacer, et le drone peut alors atterrir dans un endroit que l’opérateur ne connaît pas.

Lors des essais, tous les paramètres du fusil anti-drones ont été confirmés, rapporte le correspondant.

Source: Sputnik