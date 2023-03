Le chef du bloc « Fidélité à la Résistance », le député Mohammad Raad, a conseillé de ne pas trop élever le plafond des attentes quant à l’impact sur le Liban de l’accord irano-saoudien conclu rapidement avec la médiation chinoise.

« L’article de base de l’accord est la re-correction des relations bilatérales entre les deux pays », a-t-il souligné lors d’un meeting politique dans la ville de Sarafand, sur le littoral sud du Liban. Il a toutefois estimé que l’accord « crée une atmosphère positive et établit un échange de vues entre les adversaires ou entre les parties qui divergent entre elles dans leurs positions ».

« La solution ne vient pas de l’extérieur, mais plutôt de l’intérieur”, a-t-il insisté en allusion au blocage de l’échéance présidentielle au Liban depuis la fin du mandat de Michel Aoun fin octobre 2022.

« Elle pourrait profiter de l’ambiance de compréhension positive qui en a découlé dans la région, ni plus, ni moins », d’après lui.

M. Raad a poursuivi : « Nous travaillons dur pour surmonter certains obstacles et parvenir à la réalisation de l’élection présidentielle en nommant un président qui sert les intérêts du Liban et offre des opportunités de stabilité interne pour le Liban dans cette période difficile ».

« Nous avons eu recours au vote au bulletin blanc pour ouvrir la voie a un échange de dialogue entre nous et les autres parce que nous sommes réalistes. Nous ne pourrons pas obtenir un quorum de 86 députés à la session électorale, et eux non plus ne le peuvent pas non plus ».

Depuis la vacance présidentielle, il y a eu 11 sessions parlementaires destinées à élire un président de la République mais elles ont toutes échoué.

« Ils ne peuvent pas nous faire croire que celui pour qui ils ont voté lors des premières sessions est leur vrai candidat », a-t-il dit en allusion à Michel Mouawwad

« Et nous ne cachions pas notre candidat à travers le bulletin blanc, mais nous voulions nous offrir l’occasion de s’entendre sur notre candidat au cours de la dernière période ».

Récemment, le secrétaire général du Hezbollah sayed Hassan Nasrallah a annoncé que le Hezbollah soutient la candidature du député et chef du courant des Marada, Sleiman Frangiyeh.

Et M. Raad de conclure : « certaines puissances régionales et internationales ont des réserves, elles ont une autre opinion qu’elles font passer à travers leurs relations avec certains députés libanais. Il en découle la perturbation du processus électoral. Nos paris ne sont pas élevés, mais nous devons donner une chance dans ce domaine ».

Source: Médias