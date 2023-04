Selon l’agence de presse Fars, le ministère de la Défense de la Fédération de Russie a tenu aujourd’hui (mardi) à Moscou, une réunion quadrilatérale entre le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et ses homologues de la République islamique d’Iran, de la Turquie et de la Syrie, à savoir respectivement, Mohammad Reza Qaraei Ashtiani, Hulusi Akar et Ali Mahmoud Abbas.

Le communiqué du ministère de la Défense de la Russie déclare : « Lors de cette réunion, les ministres de la Défense de la Russie, de l’Iran, de la Turquie et de la Syrie ont souligné leur désir de préserver l’intégrité territoriale de la Syrie et d’intensifier les efforts pour renvoyer les réfugiés dans leur patrie ».

Selon le site de l’agence russe Ria Novosti, les ministres de la Défense des quatre pays, tout en soulignant le caractère constructif de cette rencontre, ont exigé la poursuite de ces pourparlers pour rétablir la stabilité en Syrie.

Sur cette base, Choïgou, Qaraei Ashtiani, Akar et Abbas ont discuté des mesures pratiques pour renforcer la sécurité de la République arabe syrienne, normaliser les relations entre Damas et Ankara, lutter contre le terrorisme et combattre l’extrémisme en Syrie.

Le ministère a également annoncé que Choïgou avait eu des réunions bilatérales avec chacun de ses homologues iranien, syrien et turc sur les relations mutuelles entre les pays.

La réunion quadrilatérale conjointe d’Ankara, Moscou, Téhéran et Damas s’est tenue dans la capitale de la Russie dans une situation où il n’y a pas si longtemps, Moscou accueillait la réunion des vice-ministres des Affaires étrangères de ces quatre pays.

Ces rencontres ont eu lieu après que les autorités turques ont fait des commentaires positifs sur le rétablissement des relations entre Ankara et Damas au cours des derniers mois, malgré les relations tendues avec la Syrie ces dernières années.

Cependant, les responsables de Damas, en répétant la position de la Syrie concernant la présence illégale et occupante de la Turquie en Syrie, exigent la fin de cette présence.

Une réunion quadripartite des vice-ministres des Affaires étrangères iranien, russe, syrien et turc a eu lieu aussi, le lundi 3 avril, à Moscou avec pour objectif de résoudre les conflits et discordes syro-turques.

Source: Press TV