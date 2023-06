Des centaines d’Irakiens ont pris d’assaut l’ambassade de Suède à Bagdad le 29 juin.

اقتحام السفارة السويدية في بغداد.. pic.twitter.com/B8xlhA2pwx — عصام حسين (@IssamHussein19) June 29, 2023

Ils manifestaient en protestation à l’autodafé d’un exemplaire du Coran devant la plus grande mosquée de la capitale suédoise, le premier jour de la fête du sacrifice (Eïd Al-Adha).

Des exemplaires du Coran et des portraits de leaders religieux musulmans en main, une foule de jeunes Irakiens en colère ont pris d’assaut l’ambassade de Suède à Bagdad.

Les protestataires ont scandé des slogans contre la profanation du Coran. Certains jeunes ont réussi à escalader la haute clôture entourant la mission diplomatique suédoise et ont commencé à sauter à l’intérieur de l’enceinte.

العراقيون يكسرون زجاج وبوابات السفارة السويدية في بغداد ردا على سماح السلطات السويدية التي سمحت بحرق المصحف يوم العيد pic.twitter.com/yFWQI6BbSc — شاهو القرةداغي (@shahokurdy) June 29, 2023



Il convient de rappeler qu’une grande protestation est prévue devant l’ambassade, ce vendredi soir, et ce en réponse à l’appel du Hach al-Chaabi et de Moqtada Sadr.

L’Ayatollah Sistani envoie un message à l’Onu

La plus haute autorité religieuse en Irak, l’Ayatollah Sayed Ali Sistani, a envoyé un message aux Nations Unies.

Dans sa lettre Sayed Sistani affirme que : « Ce comportement honteux s’est produit plus d’une fois dans différents pays ces dernières années, mais il est à noter que cette fois-ci, il a eu lieu après une permission de la police suédoise qui a invoqué le respect de la liberté d’expression ».

Et d’ajouter: « Il est certain que le respect de la liberté d’expression ne justifie jamais l’autorisation d’un acte aussi honteux, qui représente une atteinte flagrante à la sainteté de plus de deux milliards de musulmans dans le monde et conduit à la création d’un environnement propice à la propagation des idées extrémistes et des mauvaises pratiques ».

Et de conclure : « L’autorité religieuse suprême en Irak, exprimant sa condamnation et sa dénonciation de ce qui s’est passé, appelle les Nations Unies à prendre les mesures efficaces pour empêcher la répétition de tels actes et à pousser les pays à reconsidérer la législation qui permet leur occurrence.

L’autorité religieuse suprême en Irak appelle également les Nations unies à renforcer les valeurs de coexistence pacifique et le respect mutuel entre les adeptes de différentes religions et approches intellectuelles, tout en garantissant la protection de leurs droits ».

Il convient de rappeler que la police suédoise a autorisé à un immigrant irakien de confession chrétienne de bruler un exemplaire devant la mosquée principale de Stockholm, invoquant « la liberté d’expression ».

Encouragement de l’extrémisme

Cet acte provocateur a eu un retentissement à l’échelle internationale, plusieurs pays ayant fait part de leur indignation.

Qualifiant d’inacceptable que la Suède autorise le blasphème et la profanation du Saint Coran, le ministre iranien des Affaires étrangères, Amir Abdollahian, s’est exprimé en ces termes : La » démocratie et la liberté ne consistent pas à donner libre cours à de tels comportements qui ne font qu’encourager le terrorisme et l’extrémisme ».

De son côté, le Président turc Recep Tayyip Erdogan a qualifié d' »ignoble » l’action de brûler un Coran en Suède. Selon lui, Ankara ne succombera pas à la politique de menaces et de provocations.

