L’armée israélienne a déclaré avoir découvert le lus long tunnel trouvé à Gaza s’étendant depuis la région de Jabalia et jusqu’à 400 mètres du passage d’Eretz /Beit Hanoune au nord de la bande de Gaza.

L’unité qui a fait cette découverte est l’unité Yahalom du corps du génie de combat. Elle a pour mission de faire face à des tâches d’ingénierie complexes qui lui sont propres, telles que les tunnels souterrains.

Selon l’armée d’occupation, ce tunnel aurait été érigé sur une profondeur de 50 mètres et d’une longueur de plus de 4 km. Elle a accusé Mohamad al-Sinwar, le frère du chef du Hamas dans la bande de Gaza Yahia al-Sinwar de gérer le réseau de tunnels dans toute la bande de Gaza.

Le tunnel contient un réseau complexe de tunnels, d’infrastructures sanitaires, d’électricité, de communications et d’extensions téléphoniques, en plus de portes solides conçues pour empêcher l’entrée des forces armées. Il permet également la circulation des véhicules.

« Trop tard »

Dans une première réaction à cette annonce, les Brigades al-Qassam ont diffusé une vidéo qu’elles ont intitulée « Vous êtes arrivés trop tard… La mission est accomplie ».

Elles ont indiqué avoir utilisé le tunnel une seule fois pour l’exécution de l’opération de Déluge d’al-Aqsa du 7 octobre dernier.

2700m sous les colonies?

L’expert militaire de la chaine qatarie al-Jazeera Fayez Dwayri a fait remarquer qu’il existe des zones d’ombres dans la déclaration de l’armée d’occupation sur ce tunnel, précisant que seuls 1300 mètres sont montrés, ce qui illustre que les 2.700 restants sont à l’intérieur de l’enveloppe de Gaza, sous les colonies. Selon lui, si ce réseau était important, les Israéliens n’auraient pas annoncé sa découverte car ceci s’oppose à l’utilité militaire qui en découle.

« Les Israéliens ont eu besoin de 50 jours d’offensive terrestre pour découvrir un seul tunnel parmi les 1.300 s’étalant sur 570km », a-t-il souligné.

Selon l’expert militaire, le vacarme médiatique qui a suivi cette découverte qui a été visité par le ministre israélien de la Défense Yoav Galant a pour but de justifier le fiasco de l’offensive terrestre dans la réalisation de ses objectifs et le coût onéreux qui en découle.

5 soldats tués

Par ailleurs, les médias israéliens ont rapporté que l’armée israélienne a annoncé que 5 soldats israéliens ont été tués durant les combats dans la bande de Gaza ces 24 dernières heures et 48 ont été blessés.

Le dernier est un premier sergent de 8163ème bataillon du Corps du génie de combat. Il a succombé dimanche au nord de la bande de Gaza dans un tir d’obus antichar qui a frappé le Hummer dans lequel il se trouvait. Un autre soldat de réserve de la 551e brigade a été grièvement blessé avec lui.

Les quatre autres soldats ont été tuées tandis que d’autres ont été grièvement blessés lors des combats terrestres en cours avec la résistance palestinienne dans le sud de la bande de Gaza.

L’un d’entre eux est un combattant de l’unité d’élite israélienne Magellan, qui est une unité spéciale de reconnaissance de combat dont les tâches varient entre la reconnaissance, la collecte d’informations et l’attaque.

Deux autres sont des membres de l’unité Douvdevan qui était directement subordonnée à la zone de Cisjordanie et notamment pour des actions d’arrestations rapides et ciblées réalisées sous couvertures contre des résistants et des militants palestiniens.

Le quatrième tué des soldats d’occupation est le premier sergent de réserve de l’unité Yahalom du corps du génie de combat qui a pour mission de faire face à des tâches d’ingénierie complexes qui lui sont propres, telles que les tunnels souterrains.

Ces 5 décès portent à 127 le nombre de soldats tués dans les combats à Gaza depuis le début de l’incursion terrestre et à 459 depuis le 7 octobre.

Samedi, l’armée d’occupation israélienne avait rapporté que 35 de ses soldats ont été blessés dont 33 durant les combats dans la bande de Gaza.

Les brigades al-Qassam ont publié ces dernières heures les images vidéo d’un tir d’obus al-Yassin 105 sur un char israélien. (Ci-dessous). Cette opération a eu lieu le samedi 16 décembre à Deir al-Balah, au centre de la Bande de Gaza.

