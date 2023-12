L’ancien ministre israélien de la Sécurité et membre de la Knesset Avigdor Lieberman a déclaré mercredi que « ce qui se passe dans le nord, à la frontière avec le Liban, est une question très dangereuse ».

Lieberman a affirmé lors de la conférence Outlook , organisée par l’organisation Calcalist, que « toutes les colonies adjacentes à la clôture ressemblent au camp de réfugiés de Jabalia, et la moitié des maisons sont détruites, le Hezbollah continue encore à détruire systématiquement d’autres maisons ».

Faisant référence à la situation difficile dans le nord, Lieberman a souligné : « 200 000 citoyens sont devenus des réfugiés, et rien que dans le nord, il y a 100 000 personnes ».

Il a ajouté « qu’il avait rencontré les évacués, regrettant » qu’une famille de quatre personnes vit dans une seule pièce et cela est inimaginable ».

Selon le Parlement, « la situation dans le sud mettra beaucoup de temps à mettre un terme aux combats », précisant : » Vous ne pouvez pas commencer les combats dans le nord tant que nous n’aurons pas fini dans le sud ».

Lieberman a souligné « qu’en Israël, ils vivent dans la forêt, soulignant : « Notre sécurité et notre dignité nationale peuvent être en danger, nous n’avons donc pas d’autre choix ».

Il a noté que « la menace venant du nord est bien plus grande que celle venant du sud… quelqu’un au sein du gouvernement a décidé d’abandonner la Galilée ».

Les événements du 7 octobre ont approfondi les divergences entre les dirigeants israéliens quant à la responsabilité de l’échec majeur subi par « Israël », et les divergences s’accentuent aux niveaux politique et militaire avec l’escalade de l’opposition parmi les colons et les critiques du gouvernement Netanyahu concernant sa gestion du territoire, la guerre et le dossier des prisonniers.

« Des centaines de colons du nord ont manifesté pour protester contre la situation le long de la frontière avec le Liban, exigeant un changement de la réalité là-bas », selon les médias israéliens.

Le correspondant de la Douzième chaîne israélienne a rapporté que « les routes du nord sont fermées en permanence par peur des missiles du Hezbollah, le nord s’effondre et la routine y est devenue plus compliquée voire les chefs des autorités là-bas sont très en colère contre cette situation ».

« Un certain nombre de colonies du nord ont été fermées à l’entrée des colons jusqu’à nouvel ordre, à la lumière de la situation sécuritaire, au milieu d’avertissements concernant le lancement de missiles antiblindés depuis le Liban », selon les médias israéliens.

Cela arrive à un moment où la Résistance islamique au Liban – Hezbollah poursuit ses opérations contre les positions d’occupation israéliennes et ses forces le long de la frontière libano-palestinienne occupée, en soutien à Gaza et en réponse aux attaques d’occupation en cours contre les villages libanais.

« La présidente du Conseil régional de Haute Galilée », Giora Zaltz, a critiqué la gestion des tensions par le gouvernement d’occupation israélien sur le front nord, à la frontière avec le Liban, soulignant que « la situation dans le nord doit être traitée comme une guerre dans tous les sens du terme ».

Plus tôt, les médias israéliens ont parlé de l’inquiétude croissante des colons du nord à l’idée de rentrer chez eux et adressent des accusations contre le gouvernement d’occupation, l’accusant de les abandonner.

Source: Médias