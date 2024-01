Les Brigades al-Qassam, la branche militaire du Mouvement de résistance palestinien Hamas, ont publié ce vendredi un clip vidéo montrant trois femmes soldats israéliennes capturées dans la bande de Gaza, adressant un message au Premier ministre de l’occupation , Benjamin Netanyahu.

Les trois prisonnières israéliennes, Karina, Daniel Gilboa et Doron, ont exigé que « le gouvernement israélien mette fin à la guerre dans la bande de Gaza et les ramène dans leurs foyers ».

Dans leur message, les prisonnières accusent le gouvernement israélien de ne pas chercher à les libérer et demandent à leurs familles de participer à des manifestations afin de faire pression sur le gouvernement dans le but de conclure un accord d’échange des prisonniers avec le Hamas.

Les prisonnières ont parlé des conditions dans lesquelles elles vivent à Gaza sous les bombardements israéliens continus et du fait qu’elles se déplacent d’un endroit à un autre « pour échapper à la mort aux mains de l’armée israélienne ».

Les images publiées par les Brigades Al-Qassam contribuent à attiser la colère des familles des prisonniers israéliens, qui organisent constamment des manifestations de protestation à Tel Aviv, sous le slogan « Libérez les prisonniers maintenant », exigeant la fin de la guerre et la conclusion d’un accord d’échange des prisonniers, et critiquant le comportement de leur premier ministre dans ce dossier.

Des voix s’élèvent en « Israël » pour exiger le retour des prisonniers israéliens à Gaza, d’autant plus que les bombardements israéliens et les opérations militaires terrestres ont entraîné la mort d’un certain nombre d’entre eux.

Il convient de noter que les familles des prisonniers exercent une forte pression sur le gouvernement Netanyahu, dans le but de le pousser à conclure un nouvel accord d’échange avec la résistance palestinienne, compte tenu des craintes pour la vie de ces prisonniers après que plusieurs ont été tués à la suite des bombardements israéliens brutaux sur la bande de Gaza.

Le 6 janvier, les Brigades Al-Qassam ont publié une vidéo du prisonnier israélien Yarden Pibas, dont l’épouse Sherry et leurs deux enfants, Kfir et Ariel, ont été tués par des avions d’occupation. Bibas a dit : « Vais-je sortir et les pleurer, ou vais-je être enterré avec eux ? »

Au début du mois, Al-Qassam a publié une vidéo intitulée « Aux familles des soldats capturés… attention ! », qui comprenait un message affirmant que « Netanyahu ne se soucie pas de la mort de tous les soldats capturés parce que son frère Yonatan a été tué en tentant de libérer les prisonniers, et il vous dit (aux familles des prisonniers) : « Goûtez à ce que j’ai goûté avec la mort de mon frère ».

Source: Médias