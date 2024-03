Le Bureau médiatique du Hezbollah a qualifié de « rumeurs mensongères » les informations véhiculées dans les médias « sur une tentative des combattants de la résistance islamique de tirer des roquettes sur des positions de l’ennemi sioniste depuis la localité de Rmaich (Rmeich), le voisinage de son école ou les périphéries de la localité en général ».

Dans un communiqué publié mercredi 27 mars, il a assuré que « les parties qui insistent pour lancer ces rumeurs mensongères et prennent position en se basant sur elles, sont des parties calomnieuses qui incitent aux conflits inter libanais et travaillent au service de l’ennemi et de ses objectifs, qu’elles se sachent ou non ».

Et de conclure le texte en avertissant les Libanais contre « leurs efforts malveillants et leurs objectifs haineux ».

Selon les médias libanais, le maire de cette localité chrétienne située dans la zone frontalière du Liban avec la Palestine occupée a accusé le 26 mars dernier, des combattants du Hezbollah d’avoir installé des plateformes de roquettes à proximité des maisons pour les tirer en direction des positions israéliennes situées de l’autre côté de la frontière.

Une vidéo a circulé sur les réseaux sociaux filmant des véhicules 4*4 traversant Rmaich et les habitants accusant le Hezbollah. Par la suite, l’armée d’occupation israélienne a pilonné les périphéries de cette localité.

La Résistance islamique avait dans la matinée du mardi revendiqué à deux reprises des tirs contre la caserne israélienne de Branit située de l’autre côté de la frontière en face de Rmaich et Aïta al-Chaab.

Le curé de la paroisse Saint-Georges de Rmaich, le père Najib Al-Ameel, est revenu ce jeudi sur cet évènement assurant que les gens ne connaissent pas l’identité réelle des hommes armés qui voulaient installer les plateformes dans le village.

Il a signalé que des contacts ont été entrepris avec les dirigeants du Hezbollah, les services de renseignement, le nonce papal et certains hommes politiques.

« Depuis, l’armée patrouille aux côtés des forces de la FINUL internationales, et la situation est stable et calme », a-t-il assuré.

Interrogé sur la situation au Liban, il a indiqué qu’elle est « inquiétante ». « Nul doute que les plan politiques nous font peur. Surtout les plans israéliens de vouloir nous déplacer de nos villages. Car Israël a des plans infernaux. Il est le Grand Satan ».

Source: Divers