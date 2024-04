La Résistance Islamique au Liban – Hezbollah, dans le cadre de son travail de soutien et de soutien à la résistance palestinienne, et en réponse aux attaques contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, a annoncé que ses moudjahidines ont ciblé le site de Bayad Blida avec des missiles, réalisant des frappes directes.

Dans le même contexte, la résistance a ciblé les sites de Sammaqa et Ramtha, dans les collines libanaises occupées de Kafr Shuba, avec des missiles, réalisant des frappes directes.

Le correspondant d’Al-Manar au sud du Liban a rapporté que l’occupation israélienne a mené une série d’attaques aériennes contre des villages et des zones du sud du Liban, où des avions de combat israéliens ont lancé un raid à la périphérie de la ville de Khiam et sur les villes de Yarin et Marwahin. L’ennemi sioniste a également ciblé la ville de Dhahira avec une frappe aérienne qui a coïncidé avec un bombardement d’artillerie.

La caméra d’Al-Manar a parcouru les villages du sud du Liban adjacents à la frontière avec la Palestine occupée et a observé l’atmosphère du premier jour de la Fête d’al-Fitr dans ces villages, où les bombardements de l’occupation n’ont pas réussi à briser la fermeté des gens du sud qui s’accrochent à la terre, quels que soient les sacrifices.

Notre correspondant dans le sud a rapporté qu’un grand nombre de Libanais ont participé aux prières de la Fête al-Fitr dans les villages de la ligne de front, malgré la gravité de la situation résultant des attaques israéliennes et des bombardements continus dans le sud.

Lors de sa tournée dans la ville de Bint Jbeil au sud du Liban et dans les villages environnants, notre correspondant a affirmé qu’un mouvement naturel était observé par les habitants de ces villages dans l’ambiance de la Fête, à commencer par la participation à la prière et la visite des cimetières, comme c’est le cas chaque année.

Parallèlement, les résultats d’un sondage d’opinion publié par la chaîne israélienne 13 ont montré que plus de 81 % des colons évacués du nord « ne retourneront pas » chez eux sans » un retrait du Hezbollah » derrière le Litani.

Selon le sondage, seuls 5 % sont actuellement prêts à rentrer sans que la situation ne change.

Concernant la guerre contre le Hezbollah, les résultats ont montré que seulement 6 % étaient satisfaits des « réalisations de l’armée israélienne », contre 81 % qui en étaient insatisfaits.

