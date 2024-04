Les médias israéliens ont rapporté aujourd’hui mardi que le général de réserve et ancien chef d’état-major adjoint israélien, Yair Golan, a villipendé le Premier ministre du gouvernement d’occupation, Benjamin Netanyahu, à la suite de la frappe de missile antichar qui a frappé la colonie de Metulla, dans le nord de la Palestine occupée.

Citant Golan, le site internet de la Douzième chaîne a rapporté: « Tandis que Netanyahu parle d’une opération sans importance stratégique à Rafah, Metulla est sous le feu du Hezbollah, les villes et les villages sont abandonnés et le terrible échec se poursuit avec une intensité encore plus grande ».

Golan a ajouté : « Netanyahu a écrasé le nord et l’a mis à la merci du Hezbollah ».

Pour sa part, le correspondant de la chaîne dans le nord, Guy Varon, a déclaré : « Il n’y a rien de mieux, pour incarner à quoi ressemble une journée supplémentaire de combat dans le nord, que ces images (scènes d’une maison frappée par un anti « Un missile blindé à Metulla), » ajoutant que « le dernier jour, 12 missiles anti-blindés ont été tirés sur Metulla, dont 4 ont touché une maison ».

Varon a souligné que les colons « ont passé un jour ferié supplémentaire hors de chez eux. Des dizaines de personnes ont été évacuées, tandis que 150 000 habitants de Galilée sont toujours dans une zone de combat, mais à l’intérieur de leurs maisons. Après 6 mois, voici à quoi ressemble leur journée ».

Il a ajouté : « Ils n’ont pas le sentiment que le gouvernement travaille pour changer la réalité, et il n’a présenté aucun plan jusqu’à présent. Au fond, ils ont peur qu’un jour on leur dise qu’ils peuvent rentrer chez eux sans résoudre le problème du sud du Liban ».

Pour sa part, le général de réserve Tamir Hayman, ancien chef de l’AMAN, a déclaré : « Cette situation doit cesser, et le chemin qui y mène dépend de la détermination du Hezbollah : tant qu’il y aura des combats dans le sud, il continuera à se battre et nous continuerons à observer cette image terrible qui empêche les habitants de rentrer chez eux ».

Il a ajouté : « Nous devons chercher un accord sur les prisonniers qui puisse comprendre une période de temps nécessaire pour achever un vaste règlement et être en mesure de rapatrier la population ».

Ce soir, la Résistance islamique au Liban – Hezbollah – a publié des images de l’opération menée par ses moudjahidines visant les bâtiments où étaient stationnés les soldats de l’occupation israélienne dans la colonie de Metulla.

Cet après-midi, la résistance a annoncé avoir ciblé une autre position de soldats ennemis israéliens à l’intérieur du site de Metulla, avec des armes appropriées, et l’avoir touchée directement, provoquant des morts et des blessés.

Dans un autre communiqué, la résistance a annoncé qu’elle a ciblé le site Radar israélien dans les hameaux libanais occupés de Chebaa avec des missiles et qu’elle l’avait touché directement.

