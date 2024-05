Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a appelé à intensifier la pression sur le régime israélien afin que la question des Palestiniens dans la bande de Gaza assiégée ne puisse pas être compromise.

L’Ayatollah Khamenei a prononcé un discours, ce mercredi 1er mai, devant un parterre d’enseignants et d’universitaires à l’occasion de la Journée nationale des enseignants, qui marque l’anniversaire du martyre de l’Ayatollah Morteza Motahhari.

« Aujourd’hui, la question de Gaza est au premier rang des problèmes mondiaux. Sur la scène internationale, les sionistes et leurs partisans américains et européens font tout ce qu’ils peuvent pour rayer la question de Gaza des priorités du monde, mais en vain », a-t-il déclaré.

Il a évoqué les protestations pro-palestiniennes des étudiants des universités américaines et européennes : « Les peuples sont devenues sensibles à la question de Gaza, car c’est la plus importante question au monde. Nous ne devons pas permettre que cette question soit soustraite à l’opinion publique mondiale et la pression doit augmenter de jour en jour sur le régime sioniste. »

Le Leader de la Révolution islamique s’est ensuite attardé sur la violence et la force excessive dont font preuve les policiers américains vis-à-vis des étudiants pro-palestiniens.

« Regardez comment les Américains et les instances compétentes du pays réagissent face à l’opposition verbale à Israël. Les étudiants des universités américaines n’ont rien vandalisé, n’ont pas appelé au vandalisme, n’ont tué personne, n’ont rien incendié, n’ont brisé aucune vitre ; [mais] c’est ainsi qu’ils sont traités », a-t-il déclaré.

« Ce que les gens voient dans la pratique témoigne de la complicité des USA dans ce crime horrible, dans ce péché impardonnable, avec le régime sioniste. Ils sont complices. Comment peut-on être optimiste à propos d’un tel système, d’un tel régime ? Comment est-ce possible ? Ou comment peut-on faire confiance à leurs paroles ? La RII avait raison d’être pessimiste envers les États-Unis », a-t-il renchéri.

L’Ayatollah Khamenei a souligné que la Palestine appartient à ses « propriétaires originels » et que les tentatives de normalisation ne calmeront pas la situation dans la région de l’Asie de l’Ouest.

« La Palestine doit retourner à ses propriétaires d’origine. La Palestine appartient au peuple palestinien, composé des musulmans, des chrétiens et des juifs ; La Palestine est pour eux et doit leur revenir… c’est ainsi que le problème de la région de l’Asie de l’Ouest sera résolu », a-t-il souligné.

« Certains imaginent qu’obliger les pays voisins à normaliser leurs liens avec le régime sioniste réglera le problème. Non, la réalité est qu’ils se trompent. »