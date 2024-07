Le Wall Street Journal s’est penché dans un article publié ce lundi que le Hezbollah a lancé près de 1.000 drones vers « Israël » depuis le début de la guerre.

Le Hezbollah « a fait preuve d’une capacité d’apprentissage et d’exploitation des points aveugles des défenses israéliennes en traçant des cartes du nord à l’aide de ses drones de reconnaissance », a-t-il fait part en allusion aux images qui ont été diffusées par Média de guerre et prises par le drone Hodhod des deux régions de Haïfa et du Golan.

Selon le journal américain, le Hezbollah a été capable d’infliger des frappes à « Israël » à travers des drones sans arrêt depuis 10 mois, dans un échange de tirs de feu quotidien.

Il constate que le Hezbollah utilise avec succès les drones : « il envoie plusieurs drones en même temps, l’un d’entre eux au moins pour la mission de reconnaissance et les autres piégés avec des engins », estimant qu’il parvient de la sorte à frapper avec précision ses cibles dans des colonies ou des bases militaires israéliennes.

Le journal américain indique que le système anti aérien Dôme de fer trouve des difficultés en ce moment pour faire face à l’enjeu des drones », ce qui constitue selon lui « un indice sur les défis qu’Israël devra affronter dans le cas d’une guerre globale avec le Hezbollah ».

Selon le WSJ, « Israël » est confronté à un problème avec les drones, car ils peuvent être petits et difficiles à détecter, et ne se déplacent pas selon des trajectoires prévisibles et n’émettent pas la chaleur intense des moteurs de missiles qui les rendent faciles à suivre et à détruire. Ils sont également bon marché et largement disponibles et peuvent être déployés en nombre croissant et de plus en plus sophistiqués.

Opérations de ce lundi

Concernant les opérations de la résistance de ce lundi 22 juillet, elle a indiqué dans ses communiqués avoir détruit en fin d’après-midi, des équipements d’espionnage de la position Radar située dans les hameaux occupés de Chebaa et de la position al-Raheb.

Auparavant un drone d’assaut piégé (suicide) a visé la position israélienne al-Malikiyya, détruisant ses tranchées. Un feu s’y est déclaré.

Opérations de dimanche

Le dimanche 21 juillet, la Résistance islamique au Liban a mené 6 opérations contre les positions et les attroupements de l’armée de l’ennemi d’occupation israélienne à la frontière avec la Palestine occupée.

En riposte aux agressions de l’ennemi israélien contre les localités d’Adloune et de Houla qui ont lieu dans la nuit de samedi à dimanche, la résistance a réalisé plusieurs attaques :

== Elle a pilonné au moyen de roquettes la colonie de Dafna qui a été visée pour la première fois.

== Par la suite, il y a eu une attaque de drones contre le récent quartier général des forces israélienne dans la colonie de Hanita où un rassemblement de soldats a été directement touché faisant de morts et de blessés

== des roquettes Katioucha ont été tirées sur le quartier général de la légion du Nord dans la base de Ein Zeitim.

En outre, la résistance a rendu compte de deux autres opérations : Des projectiles qui ont frappé de plein fouet la position d’al-Ramtha située dans les collines libanaises occupées de Kafarchouba, puis la position de Samaqa située dans les collines libanaises occupées de Kafarchouba.

Elle a aussi fait part que la caserne de Zar’it a été visée au moyen d’obus d’artillerie, en riposte aux agressions de l’ennemi israélien contre l’armée libanaise au village de Alma al-Chaab.

Source: Médias