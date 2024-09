Une pluie douce tombe sur le nord de la bande de Gaza notamment sur Gaza city, Jabaliya et le camp de Nusseirat dans le centre.

Fait insolite : les enfants sont descendus dans les rues pour célébrer ces premières pluies, survenues avant la fin de la saison estivale et perçues comme un signe de Dieu pour cette population meurtrie depuis plus de 330 jours de guerres d’extermination.

Les images les plus impressionnantes ont été vue dans un centre d’hébergement dans le camp de Nusseirat. Ce camp avait été affligé depuis 5 jours par le martyre d’un bébé de quelques mois, la fille Nada. Elle était morte de peur suite à un bombardement israélien.

Un habitant rescapé a fait cette prière qui a été diffusée sur Tiktok. « Mon Dieu exauce nos prières. Apporte-nous la pluie mon Dieu. Dissipe notre détresse mon Dieu. Aie pitié de notre faiblesse mon Dieu. Change nos circonstances mon Dieu ».

Selon un récent bilan des victimes, 40.738 martyrs sont tombés depuis le 7 octobre 2023 et 94.154 blessées. Les chiffres de samedi tablaient sur 40.691 martyrs

Il y a eu ces dernières 24 heures 3 nouveaux massacres au cours desquels il y a eu 47 martyrs et 94 blessés.

Des émissions de carbone comme 20 pays réunis

Scrutant les graves effets économiques et environnementaux dont le monde est témoin en raison de la guerre russo-ukrainienne et de la guerre contre Gaza،, Dr Islam El-Habil, doctorant palestinien en génie environnemental et chimique a mis en garde que l’équilibre climatique que les grandes puissances cherchent à atteindre dans les décennies à venir a été détruit par la force israélienne et l’anéantissement environnemental de Gaza au cours des mois précédents et actuels.

Elle a souligné que les rapports indiquaient que le premier mois de la guerre contre Gaza produisait plus d’émissions de carbone que la production annuelle de 20 pays réunis. Mme el-Habil en conclut que 11 mois de génocide environnemental produiront des chiffres effrayants d’émissions de carbone toxiques qui conduiront à une percée majeure dans le changement climatique au cours des prochaines années. qte d’avertir que « les spécialistes ne pourront pas prendre en compte ou travailler à remédier en peu de temps.

Selon elle, cela causera non seulement des dommages climatiques dans la région palestinienne, mais affectera toute la région arabe pendant de nombreuses décennies.

Campagne de vaccination. Une trêve de 9 heures par jour

Ce dimanche a été lancé le premier cycle de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la bande de Gaza, ciblant 640.000 enfants gazaouis menacés par cette maladie.

Le représentant de l’OMS dans les Territoires palestiniens occupés a ajouté que 1,26 million de doses de vaccin contre la poliomyélite ont été introduites dans la bande de Gaza, tandis que 400 000 doses supplémentaires sont attendues prochainement. Il a ajouté que plus de 2180 agents de santé et agents communautaires ont reçu une formation pour fournir le vaccin aux enfants et sensibiliser la communauté à l’importance de la campagne de vaccination.

Peppercorn a souligné que 90% des enfants ciblés lors des deux cycles de la campagne, qui se déroulent à quatre semaines d’intervalle, doivent être vaccinés afin d’arrêter l’épidémie, afin d’arrêter la propagation du virus de la poliomyélite dans la bande de Gaza, ainsi que pour éviter sa propagation à l’échelle mondiale.

Il a rendu compte « d’un engagement initial” à des trêves humanitaires spécifiques dans certaines régions, « Israël » ayant accepté une « trêve temporaire » de neuf heures par jour, spécifiquement de six heures du matin à trois heures de l’après-midi. Sachant que les Nations Unies, avec son Administration générale et diverses agences compétentes, exigeaient une trêve d’une semaine entière.

Cette vaccination est l’occasion d’une scène de joie parmi les enfants qui attendaient le tour pour la vaccination. Images hélas rarissimes depuis 331 jours de guerre israélienne meurtrière contre la bande de Gaza.

