Le Secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a affirmé que « la République islamique d’Iran représente aujourd’hui un modèle mondial de premier plan en matière de soutien aux opprimés, de soutien à la résistance et de soutien total à la libération de la Palestine et d’alQods ».

Il a souligné « qu’il s’agit d’une précieuse expérience de foi, de moralité et d’indépendance ».

Dans un communiqué, Cheikh Qassem a affirmé que « ce modèle humanitaire pionnier pour les peuples libres du monde, représenté par l’Iran, n’est pas toléré par les tyrans arrogants, menés par l’Amérique. Ils n’ont pas non plus pu tolérer la fermeté de l’Iran de Khomeiny et de son grand peuple pendant 46 ans face à toutes les formes d’agression et de siège. Ils n’ont pas non plus pu tolérer la renaissance politique, économique et scientifique de l’Iran, ni l’acquisition de capacités défensives avancées, grâce à sa propre force, sa confiance en Dieu Tout-Puissant et le ralliement de son peuple autour du leadership inspiré, sage et courageux représenté par la grande autorité religieuse et Guide suprême, l’Imam Khamenei « .

Le communiqué a ajouté : « Les tyrans ne pouvaient tolérer que l’Iran inspire les combattants de la résistance désireux de libérer leur terre, notamment en Palestine, au Liban et dans la région, et les soutienne, en supportant tous les coûts et les conséquences de son soutien à la justice et à la cause de notre époque, la Palestine ».

Une faible justification à l’agression

Cheikh Qassem s’est interrogé dans son communiqué : « Quel est le prétexte fragile pour l’agression israélienne décidée par l’Amérique et soutenue par elle et les tyrans du monde ? »

Et de poursuivre : « Le prétexte est l’enrichissement de l’uranium et son programme nucléaire à des fins pacifiques, pour servir et faire progresser le peuple iranien. C’est un droit garanti par le droit international et l’Agence internationale de l’énergie atomique. Cela ne nuit à personne. Au contraire, il s’agit d’une contribution scientifique majeure au progrès de l’Iran et de la région, s’appuyant sur ses propres capacités, sans tutelle étrangère ».

Il a noté : « L’arrogance mondiale ne veut pas que l’Iran soit un phare de foi, de savoir et de liberté, rayonnant dans la région et le monde, et qu’il soit une source de bien pour l’Iran et les opprimés ».

La menace américaine touche tous les peuples libres

Le secrétaire général du Hezbollah a également souligné que « la menace du président américain d’attaquer l’autorité religieuse suprême et le Guide suprême, l’ayatollah Khamenei (que son ombre perdure), et d’attaquer la République islamique d’Iran, constitue une attaque contre tous les peuples de la région et les peuples libres du monde ».

Nous sommes solidaires de l’Iran et agirons comme bon nous semble

Cheikh Qassem a déclaré : « L’Amérique mène la région vers le chaos et l’instabilité, et le monde vers des crises ouvertes, ce qui ne lui apportera que honte, déshonneur et échec ».

Il a indiqué : « L’Iran a le droit de se défendre, et les peuples de la région et les peuples libres du monde ont le droit de se tenir aux côtés de l’Iran ».

Cheikh Naïm Qassem a précisé que « le Hezbollah n’est pas neutre. Le parti et la Résistance islamique se dressent entre les droits légitimes et l’indépendance de l’Iran, et contre les mensonges et l’agression de l’Amérique, et avec elle, la tumeur cancéreuse d’Israël et des puissances arrogantes ».

Le communiqué a souligné : « Nous soutenons l’Iran face à cette injustice mondiale, car nous soutenons notre indépendance, la libération de notre territoire et la liberté de nos décisions et de nos choix. Nous ne sommes pas neutres et, par conséquent, nous exprimons notre position aux côtés de l’Iran, de ses dirigeants et de son peuple, et nous agirons comme bon nous semble face à cette brutale agression israélo-américaine ».

Appel à faire entendre notre voix et à nous rassembler autour du leadership de l’imam Khamenei (que son ombre perdure)

Le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, a appelé « tous les peuples libres, les opprimés, les résistants, les érudits et les personnes ayant des opinions justes à faire entendre haut et fort leur force, leur courage et leur soutien en se ralliant au guide suprême l’honorable et le nobl l’imam Khamenei (que son ombre perdure) et au peuple iranien courageux et généreux ».

Il a déclaré : « Notre unité est le moyen de contrecarrer les projets hégémoniques et contribue à contrecarrer les objectifs d’agression ».

Le peuple iranien est invincible

Dans le même contexte, Cheikh Qassem a noté que « les États-Unis tyranniques et le criminel « Israël » ne parviendront pas à soumettre le peuple iranien et le Corps des gardiens de la révolution islamique. Ce peuple est invincible, et les derniers jours d’agression israélienne ont démontré sa résilience et sa résistance à toutes les pressions ».

Il a conclu : « Cela a également démontré l’impuissance d’Israël et les lourdes pertes qu’il subit pour la première fois en soixante-dix-sept ans d’occupation de la Palestine, ainsi que son empressement à rechercher le soutien américain dans son agression. Cependant, cela ne signifie pas de nous désengager de notre responsabilité de soutenir l’Iran et de lui fournir tout le soutien nécessaire pour mettre fin à cette arrogance et à cette tyrannie ».

