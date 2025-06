Le Guide suprême de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a salué le comportement mesuré, courageux et opportun du peuple iranien face aux récents événements et face à l’agression insensée et malveillante de l’ennemi sioniste. Il y a vu une preuve de la maturité du peuple, de la force de sa rationalité et de sa spiritualité.

Dans une allocution télévisée cet après-midi, adressée au peuple iranien, l’Ayatollah Khamenei, a affirmé que: « L’Iran n’ignorera aucune attaque sur son territoire et ses forces armées sont en état d’alerte. L’Iran ne pardonnera pas à l’entité sioniste d’avoir violé son espace aérien et n’oubliera pas le sang de ses martyrs. L’entité sioniste a commis une grave erreur et sera punie pour ses actes ».

« Nos forces armées sont prêtes à défendre la patrie, avec le soutien des dirigeants et de l’ensemble de la population », a souligné l’Ayatollah Khamenei.

S’adressant aux dirigeants américains, il a affirmé: « Ils doivent savoir que le peuple iranien ne se soumettra pas et que toute intervention militaire sera inévitablement suivie d’un coup irréparable ».

Et de souligner: « Le peuple iranien affronte résolument la guerre imposée, tout comme il affronte l’imposition de la paix. Le peuple iranien ne se soumettra à personne face à l’imposition ».

Le numéro un iranien a également évoqué « les déclarations ridicules et menaçantes du président américain ».

Il a dans ce contexte affirmé : « Les sages qui connaissent l’Iran, son peuple et son histoire ne profèrent jamais de menaces à l’encontre de cette nation, car le peuple iranien est récalcitrant à la soumission ».