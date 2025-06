Les idées principales du discours ce jeudi du chef du mouvement Ansarullah, Sayyed Abdel-Malek Badreddine al-Houthi, concernant les derniers développements de l’agression israélienne contre la bande de Gaza et l’Iran, ainsi que les derniers développements régionaux et internationaux :

– L’Iran possède tous les atouts de force et de fermeté, et les déclarations de Donald Trump concernant une « capitulation sans conditions » sont absurdes et absurdes.

– L’Iran possède tous les atouts pour la victoire. C’est un État fort et profondément enraciné, contrairement à l’entité bâtarde.

– La riposte iranienne d’aujourd’hui a été l’une des opérations les plus importantes, et l’ennemi israélien crie au scandale et tente de déformer les faits.

– La riposte iranienne influence l’ennemi sur les plans militaire, du renseignement et de la fabrication militaire.

– La position occidentale adopte clairement et ouvertement la position israélienne concernant l’agression contre la République islamique d’Iran.

– Nos opérations militaires contre l’ennemi israélien se poursuivent, et le blocus de la navigation ennemie est maintenu et entièrement contrôlé sur le théâtre des opérations.

– Notre position est ferme avec le peuple palestinien, avec le peuple libre de notre nation et avec la République islamique d’Iran contre l’ennemi israélien, dans la confrontation avec l’ennemi israélien et également dans la confrontation avec l’ennemi américain.

Source: Média