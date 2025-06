Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que « les forces armées iraniennes ont détruit jeudi matin un quartier général du commandement, du contrôle et du renseignement militaire israéliens, ainsi qu’une autre cible vitale ».

Dans un message publié sur son compte de la plateforme X, Araghchi a indiqué que « cette série de bombardements a causé des dégâts superficiels à une petite partie de l’hôpital militaire voisin de Soroka, dont la majeure partie a été évacuée ».

Araghchi a souligné que « Soroka est principalement utilisé pour soigner les soldats israéliens qui commettent un génocide contre les Palestiniens à Gaza ». Il a également souligné que « l’occupation a détruit ou endommagé 94 % des hôpitaux de la bande de Gaza pendant la guerre ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères a noté que « c’est l’occupation israélienne, et non l’Iran, qui a déclenché tout ce bain de sang et que ce sont les criminels de guerre israéliens, et non les Iraniens, qui ciblent les hôpitaux et les civils ».

Il a ajouté que « des centaines d’Iraniens innocents ont été tués depuis que l’occupation israélienne a lancé sa guerre illégale contre le peuple iranien la semaine dernière ».

En réponse, Araghchi a appelé « les colons israéliens à se conformer aux ordres d’évacuation émis par les forces armées iraniennes avant de lancer des raids et à éviter de s’approcher des sites militaires et des services de renseignement ».

Il a également réitéré l’affirmation de son pays selon laquelle les forces armées iraniennes continueront de « bombarder les criminels qui ciblent notre peuple jusqu’à ce qu’ils cessent et paient le prix de leur agression criminelle contre notre patrie ».

Avertissements iraniens aux colons israéliens

Il convient de noter que le Corps des gardiens de la révolution islamique iranien a annoncé jeudi matin avoir mené avec succès la 14e vague d’attaques contre des sites stratégiques de l’entité d’occupation israélienne, dans le cadre de l’opération Promesse Juste 3.

Les gardiens ont expliqué dans un communiqué que « leurs missiles, lors de cette vague, ont visé un centre de commandement et de renseignement de l’armée israélienne, situé près d’un hôpital, avec une précision extrême et absolue ».

Le communiqué a réitéré l’avertissement selon lequel le ciel au-dessus des territoires occupés « est sans défense et il n’y aura plus d’endroit sûr là-bas ».

Les Gardiens de la révolution ont lancé un avertissement aux colons israéliens mercredi, les menaçant que les missiles de l’armée de l’air « ne les laisseraient pas un seul instant hors de leurs abris souterrains ».

S’adressant aux colons, les Gardiens ont souligné que les sirènes « ne se tairont pas un seul instant », les avertissant : « Vous devez choisir entre une mort lente et une vie infernale dans les abris, ou une fuite rapide des terres usurpées par vos ancêtres, afin de trouver une vie en dehors de l’enfer à venir ».

Dans le premier avertissement lancé dimanche aux colons par les forces armées iraniennes, elles ont insisté sur la nécessité pour ces derniers de « ne pas permettre à Netanyahu de les utiliser comme boucliers humains », affirmant qu’il « met leur vie en danger pour ses propres intérêts personnels et qu’ ignorer les avertissements leur fera vivre des jours plus difficiles ».

