L’Iran a démenti l’article du Daily Telegraph concernant une liste d’espions remise par les talibans au pouvoir en Afghanistan au Corps des gardiens de la révolution iranienne (CGRI), qualifiant cet article de faux et visant à détourner l’attention des massacres israéliens dans la bande de Gaza.

Dans des déclarations à Al Jazeera aujourd’hui, le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré : « L’article du Telegraph concernant la coopération des talibans avec le CGRI sur cette liste est absurde et ne mérite pas de réponse.»

Le ministère iranien des Affaires étrangères a estimé que l’article du Telegraph s’inscrivait dans la lignée de la campagne de diffamation systématique menée contre l’Iran par les médias pro sionistes, visant à détourner l’attention du génocide commis par Israël à Gaza.

Dans son dernier numéro, le Telegraph a rapporté, a la foi de hauts responsables iraniens et afghans, que les gardiens de la révolution iranienne avaient lancé des poursuites contre des individus soupçonnés de liens avec les services de renseignement britanniques, en utilisant une liste du ministère britannique de la Défense, obtenue par l’Iran auprès des talibans.

Selon le journal, quatre responsables des Gardiens de la révolution iranienne se sont rendus la semaine dernière à Kaboul, la capitale afghane, pour discuter d’un accord de coopération en matière de sécurité avec les dirigeants talibans.

Cet accord, selon le journal, vise à exploiter une base de données fuitée contenant les noms d’Afghans ayant demandé l’asile en Grande-Bretagne, notamment d’anciens soldats ayant servi dans l’armée britannique et des membres des forces spéciales.

Le journal rapporte que les responsables iraniens souhaitent utiliser cette liste pour arrêter des espions présumés et s’en servir comme monnaie d’échange dans les discussions avec l’Occident concernant le programme nucléaire de la République islamique.

Le journal britannique indique également que les talibans cherchent à obtenir de l’Iran la reconnaissance officielle qu’ils sont le gouvernement légitime d’Afghanistan, ce qui les a incités à soumettre une version « révisée » de la liste aux Gardiens de la révolution.

Source: Médias