Hezbollah : Cheikh Naïm Qassem : Le désarmement fait partie d’un projet visant à semer la discorde entre la résistance et le peuple, à maintenir l’occupation des 5 points et à permettre que les massacres se poursuivent en toute impunité. – Site de la chaîne AlManar-Liban
Hezbollah : Cheikh Naïm Qassem : Le désarmement fait partie d’un projet visant à semer la discorde entre la résistance et le peuple, à maintenir l’occupation des 5 points et à permettre que les massacres se poursuivent en toute impunité.