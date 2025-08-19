Le mouvement de résistance palestinien Hamas a accepté une proposition de cessez-le-feu de 60 jours à Gaza, avancée par des médiateurs égyptiens et qataris, ont rapporté lundi les médias égyptiens.

La chaîne publique Al-Qahera News, citant des sources égyptiennes anonymes, indique que le plan prévoit que les forces d’occupation israéliennes se repositionnent près de la frontière.

Selon le rapport, la proposition inclut un arrêt temporaire des opérations militaires pendant deux mois, période durant laquelle un échange de prisonniers et de captifs serait réalisé.

L’accord prévoit la libération de 10 captifs israéliens vivants et le retour de 18 corps, en échange d’un nombre non précisé de détenus palestiniens.

En outre, l’accord stipule que pour chaque dépouille d’un captif israélien restituée, les corps de 10 Palestiniens seraient remis, tout en prévoyant la libération inconditionnelle de toutes les femmes et de tous les enfants incarcérés, a indiqué un haut responsable palestinien à la chaîne d’information libanaise Al Mayadeen.

Le responsable palestinien a ajouté que la proposition prévoit une modification des cartes de redéploiement dans les zones nord et est, précisant que l’aide humanitaire sera acheminée vers la bande de Gaza immédiatement après l’entrée en vigueur de l’accord, en quantités intensives et coordonnées, conformément à l’accord du 19 janvier 2025.

Selon la même source, l’aide humanitaire comprendrait du carburant, de l’eau et de l’électricité, ainsi que la réhabilitation des hôpitaux et des boulangeries, en plus de l’envoi de matériel lourd pour le déblaiement des débris.

En détail, l’ONU et ses agences affiliées, ainsi que le Croissant-Rouge et les organisations internationales opérant à Gaza, seraient chargés de recevoir et de distribuer cette aide.

Le responsable palestinien a également indiqué que, dans le cadre de la proposition, le poste-frontière de Rafah, dans le sud de Gaza, rouvrirait dans les deux sens, conformément aux accords précédents.

Les sources ajoutent que le Hamas considère ce plan comme la meilleure option disponible pour protéger la population de Gaza contre une escalade militaire et comme un possible premier pas vers une solution durable.

De son côté, Dmitri Gendelman, conseiller du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, a déclaré qu’Israël avait reçu des médiateurs la réponse du mouvement palestinien Hamas concernant la proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération des captifs.