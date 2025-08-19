Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a accusé, ce mardi 19 août, son homologue australien Anthony Albanese d’avoir «trahi» ‘Israël’, sur fond de tensions diplomatiques après que Canberra a fait part de son intention de reconnaître un État de Palestine.

«L’histoire se souviendra d’Albanese pour ce qu’il est : un politicien faible qui a trahi Israël et abandonné les Juifs d’Australie», a écrit le bureau du Premier ministre israélien sur X.

Dans le sillage d’autres pays comme la France et le Canada, le premier ministre australien Anthony Albanese avait annoncé la semaine dernière que son pays avait l’intention de reconnaître un État palestinien lors de l’Assemblée générale de l’ONU en septembre.

Ces pays appellent en outre ‘Israël’ à cesser sa guerre génocidaire israélienne contre Gaza.

«Diffuser un message de haine et de division»

Par ailleurs, la cheffe de la diplomatie australienne a qualifié ce mardi de «réaction injustifiée» la révocation par ‘Israël’ des visas de représentants de Canberra auprès de l’Autorité palestinienne, motivée par la décision du pays océanien de reconnaître un État palestinien.

Le ministre israélien des Affaires étrangères israélien Gideon Saar a indiqué que la mesure faisait également suite au «refus injustifié» de l’Australie «d’accorder des visas à des personnalités israéliennes».

Il a mentionné le cas du député d’extrême droite Simcha Rothman qui devait donner des conférences en Australie, et dont le visa a été annulé lundi, le gouvernement l’accusant de vouloir «diffuser un message de haine et de division».

Le ministre israélien a aussi «donné pour instruction à l’ambassade israélienne à Canberra d’examiner attentivement toute demande de visa officielle émanant de l’Australie pour entrer en Israël», a-t-il écrit sur X. On ignore dans l’immédiat le nombre de diplomates australiens concernés.

Netanyahu isole ‘Israël’

Son homologue australienne Penny Wong a également critiqué une «réaction injustifiée» d’Israël.

«À un moment où le dialogue et la diplomatie sont plus nécessaires que jamais, le gouvernement Netanyahu isole Israël et nuit aux efforts internationaux en faveur de la paix et d’une solution à deux États», a-t-elle affirmé dans un communiqué.

Rappelons que plus de 62.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre suite à la guerre génocidaire israélienne lancée contre Gaza, en octobre 2023.